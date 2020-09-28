ABD merkezli donanım üreticisi Razer, yeni ürün tanıtımlarına ve oyun ön izlemelerine ev sahipliği yapacak RazerCon 2020'yi duyurdu. 10 Ekim Cumartesi günü çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek olan etkinlik, şirketin sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

Oyunculara yönelik ürettiği ekipmanlarla tanınan ABD merkezli teknoloji firması Razer, RazerCon 2020 olarak adlandırılan yeni tanıtım etkinliğini duyurdu. Son dönemlerdeki bütün etkinlikler gibi çevrimiçi ortamda düzenlenecek olan RazerCon 2020, şirketin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak ve katılımcılara çeşitli hediyeler dağıtılacak.

Şirket, RazerCon etkinliğinin yeni ürün tanıtımlarına ve oyun ön izlemelerine ev sahipliği yapacağını söylüyor. Bu noktada Razer CEO'su Min-Liang Tan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak olan etkinlikte Romero Games, Perfect World ve Paradox Interactive gibi stüdyolar da oyunlarını sergilemek için hazır olacak.

Razer'ın çevrimiçi etkinliği RazerCon 2020'de neler yer alacak?

Razer'ın yayınladığı duyuru, özellikle Empire of Sin ve Torchlight 3 oyunlarından bahsediyor. Şirketin web sitesinde yer alan bilgilere göre etkinlik sırasında Empire of Sin'e "derinlemesine bakış" ve Torchlight 3 için "özel içerik prömiyeri" yapılacak. Bununla birlikte Intel, NVIDIA ve Western Digital gibi Razer'ın teknoloji ortaklarından özel içerik vitrinleri de RazerCon 2020'de gösterilecek.

Razer, ayrıca RazerCon 2020'nin dünyanın ilk RGB aydınlatmaya duyarlı canlı yayını olacağını söylüyor. Etkinlik hakkında konuşan Razer CEO'su Min-Liang Tan, RazerCon'u çevrimiçi etkinlikler için yeni bir standart belirlerken oyunları ve Razer topluluğunu kutlamak için bir fırsat olarak gördüklerini belirtti.

10 Ekim Cumartesi günü TSİ 19.00'da başlayacak olan RazerCon 2020'yi canlı takip eden izleyicilere de çeşitli hediyeler dağıtılacak. Çekilişle izleyicilere dağıtılacak bu hediyeler arasında oyun beta anahtarları, Razer teçhizatı ve donanımı, Razer Blade 15 oyun dizüstü bilgisayarı gibi Razer ürünleri yer alıyor.