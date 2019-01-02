RealMe 7 Ay İçerisinde 4 Milyon Satış Rakamına Ulaştı

Oppo'nun alt markası RealMe, 4 milyon satış rakamına ulaştı.

Akıllı telefon marketine ilk olarak 2018 Mayıs ayında piyasaya sürdüğü RealMe 1 ile giriş yapan Çin merkezli teknoloji devi Oppo'nun alt markası RealMe, piyasaya çıkmasının üzerinden sadece 7 ay geçmişken 4 milyon satışa ulaştığını resmi Twitter hesabı üzerinden kamuoyuna duyurdu.

Girdiği her markette şimdiye kadar üstün başarı kaydeden RealMe, cihazlarının sahip olduğu uygun fiyatların yanında sundukları iyi derecede performansları ile kullanıcıları cezbediyor. Yaklaşık iki ay önce, 11 Kasım 2018 tarihinde gerçekleşen Dünya Bekarlar Günü'nde RealMe'nin satışları, Samsung ve Xiaomi'yi ezici bir üstünlükle geçmişti.

Resmi Twitter hesabından paylaştığı gönderide "Kutlamaya hazır olun" ifadesine de yer veren RealMe'nin; kullanıcılar arasında bir hayli beğenilen, oldukça uygun fiyatlı RealMe C1 ile tamı tamına 25MP çözünürlüğünde ön kamerasıyla selfie canavarı RealMe U1 akıllı telefonları arasında orta segmente hitap edecek bir akıllı telefon duyurmaya hazırlandığı tahmin ediliyor.