Realme, giriş segmentinde konumlanan 7000 mAh bataryalı telefonu P4s Lite’ı sessiz sedasız duyurdu.

Akıllı telefon pazarında bütçe dostu seçenekleriyle öne çıkan Realme, P4 ailesine yeni bir üye ekledi. Yılın ilk dönemlerinde sunulan P4 Lite 5G ve 4G modellerinin ardından, bir süredir sızıntılarla gündeme gelen P4s Lite modeli sessiz sedasız duyuruldu.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Realme’nin yeni telefonu, çok uygun fiyata satılacak bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Düşük fiyatına rağmen yüksek kapasiteli batarya gibi özellikleri var. Ancak çok beklentiye girilmemesi gereken bir cihaz.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Realme P4s Lite neler sunuyor?

Ekran 6,75 inç, 720x1570 piksel, 120 Hz, LCD İşlemci Unisoc T7250 RAM 4 GB Depolama 64/128 GB Arka kamera 13 MP Ön kamera 5 MP Batarya 7000 mAh (15W)

Realme P4s Lite, önünde 6,75 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan bir LCD ekranla geliyor. ekran panelinde 120 Hz yenileme hızı, 240 Hz dokunma örnekleme hızı ve Canlı modda %86 DCI-P3 renk gamutu özellikleri yer alıyor. Gücünü Unisoc T7250 işlemcisinden alan akıllı telefon, 4 GB LPDDR4X RAM ile destekleniyor. 64/128 GB depolama seçeneklerini de ekleyelim.

Kamera kurulumuna baktığımızda arka tarafta otomatik odaklama destekli 13 MP ana kamera bizi karşılıyor. Ön tarafta ise görüntülü görüşmeler ve özçekimler için 5 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası mevcut. Tasarımsal olarak 215 gram ağırlığa ve 166.5 x 78.2 x 9 mm boyutlarına sahip olan model, 15W destekli 7.000 mAh’lik büyük bir bataryayla geliyor.