Realme, yeni akıllı telefonu V15'i Çin'de duyurdu. Tasarım ve teknik özellikleri açısından etkileyici düzeyde olan cihaz, bu özellikleri tümüyle hak eden fiyatıyla da ön plana çıkıyor. 16 Ocak'ta resmen çıkış yapacak telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Çinli teknoloji şirketi Realme, V serisindeki üçüncü cihazı olan V15'i resmen duyurdu. Etkileyici özelliklere sahip olan orta segment telefon, tasarım ve fiyatı ile tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor. Peki Realme'nin yeni akıllı telefonu, tüketicilere neler vadediyor?

Realme V15, 6,4 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan delikli bir AMOLED ekrana sahip. 180 Hz dokunma hassasiyeti ve parmak izi okuyucu sensörüne de sahip olan bu ekran, 16 MP çözünürlük sunan bir ön kamerayı da bünyesinde barındırıyor. 430 nit parlaklık miktarına sahip telefonun ekran gövde oranı ise yüzde 90,8 olarak açıklandı.

Realme V15'in tasarımı işte bu şekilde

Realme'nin yeni akıllı telefonu, MediaTek'in Dimensity 800U işlemcisinden güç alıyor. Bu gücü 6 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB'ye kadar da depolama alanı ile destekleyen mühendisler, işletim sisteminde ise Android 10 tabanlı Realme UI'yi tercih ettiler. Bu arada bu akıllı telefonun 4.310 mAh kapasiteli bataryasının sahip olduğu 50 watt hızlı şarj desteği, boş bataryayı sadece 47 dakika gibi etkileyici bir sürede tamamen şarj edebiliyor.

Realme V15'in arka kısmına baktığımızda, 3'lü kamera kurulumunu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP de makro kamera yer alıyor. Süper gece modu, HDR, 30 fps'de 1080p video çekimi ile 120 fps'de 1080p yavaş video çekimlerine imkan tanıyan telefon, tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi duruyor. Arka kapağı özel bir üretim sürecinden geçiren Realme, telefonun renginin de değişmesini sağlamış oluyor.

Realme V15 teknik özellikleri

Ekran: 6,4 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük, AMOLED

6,4 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük, AMOLED İşlemci: MediaTek Dimensity 800U

MediaTek Dimensity 800U RAM: 6 GB (LPDDR4x)

6 GB (LPDDR4x) Depolama: 64 GB ya da 128 GB (UFS 2.1)

64 GB ya da 128 GB (UFS 2.1) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

64 MP + 8 MP + 2 MP Batarya: 4.310 mAh (50 watt hızlı şarj desteği)

4.310 mAh (50 watt hızlı şarj desteği) İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı Realme UI

Android 10 tabanlı Realme UI Bağlantı: Çift SIM 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C, 3,5 mm kulaklık girişi

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan Realme V15, an itibarıyla ön siparişe açılmış durumda. 16 Ocak itibarıyla resmi olarak çıkış yapacak telefon, 3 farklı renk seçeneği ile satın alınabilecek. Telefonun fiyatı ise şu şekilde açıklanmış durumda;