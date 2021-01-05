Alcatel 5X ve 1V Plus Duyuruldu: İşte Özellikleri

TCL, Arjantin'deki internet sitesinde Alcatel markalı iki yeni telefon listelemeye başladı. 5X ve 1V Plus olarak isimlendirilen bu akıllı telefonlar, muhtemelen uygun fiyatlı olacak. 5X'in Türkiye'de de ilgi görme imkanı olsa da 1V Plus'ın şansı çok düşük gibi görünüyor.

Çinli teknoloji şirketi TCL, Alcatel markalı yeni akıllı telefonlarını duyurdu. Telefonlarından bir tanesi 5X, diğer 1V Plus olarak isimlendirilirken özellikle de 5X, Türkiye'de de ilgi görmeyi başaracak gibi görünüyor.

Alcatel 5X, 6.52 inç büyüklüğünde HD+ IPS ekranla geliyor. Çentikli yapıdaki bu ekranın üzerinde, 13 MP çözünürlük sunan bir ön kamera bulunuyor. Bokeh efektlere destek verebilen bu kamera, tüketicilerin beklentilerini karşılayacak gibi görünüyor. Telefonun arka kısmına baktığımızda ise 48 MP çözünürlük sunan ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP de derinlik kamerası ile parmak izi okuyucu sensör bizleri karşılıyor.

Alcatel 5X işte böyle görünüyor

4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı kombinasyonuna sahip olan Alcatel 5X, 8 çekirdekli bir işlemciden güç alıyor. Android 10 işletim sistemine sahip telefonun 5.000 mAh kapasiteli bataryasının hızlı şarj desteği sunup sunmadığı ise şu an için bilinmiyor. Alcatel'in yeni telefonu, hali hazırda Türkiye'de de satılan 3X 2020'ye fazlasıyla benziyor.

Alcatel 5X teknik özellikleri

Ekran: 6.52 inç büyüklüğünde HD+, IPS LCD

6.52 inç büyüklüğünde HD+, IPS LCD İşlemci: Bilinmiyor, 8 çekirdekli

Bilinmiyor, 8 çekirdekli RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ön Kamera: 13 MP

13 MP Arka Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP

48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh İşletim Sistemi: Android 10

Alcatel 1V Plus ise giriş seviyenin tanımını yapıyor

Alcatel 1V Plus için aslında söyleyebileceğimiz pek de bir şey bulunmuyor. MediaTek'in MT6762D işlemcisinden güç alan telefonun 2 GB RAM'i, 32 GB de depolama alanı bulunuyor. 6.22 inç büyüklüğünde HD+ ekran sunan telefonun 5 MP ön kamerası, 13 MP ana arka kamerası ve 5 MP de geniş açılı kamerası bulunuyor. Bu akıllı telefonun batarya kapasitesi ise 4.000 mAh olarak açıklandı.

Alcatel 1V teknik özellikleri

Ekran: 6.22 inç, HD+

6.22 inç, HD+ İşlemci: MediaTek MT6762D

MediaTek MT6762D RAM: 2 GB

2 GB Depolama: 32 GB

32 GB Ön Kamera: 5 MP

5 MP Arka Kamera: 13 MP + 5 MP

13 MP + 5 MP Batarya: 4.000 mAh

TCL, Alcatel markalı yeni telefonlarını Arjantin için oluşturduğu internet sitesinde listelemeye başladı. Ancak telefonun fiyatları şu an için açıklanmadı. Şirket, bu akıllı telefonları çok büyük bir ihtimalle önümüzdeki günlerde başlayacak CES 2021 kapsamında küresel olarak duyurup, onlarca ülkede satışa sunacak.