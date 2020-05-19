Ülkemizde de fiyat/performans ürünleriyle son dönemde öne çıkan markalardan biri olan Realme, ilk akıllı saati Realme Watch'u tanıtacağı tarihi açıkladı. Şirket, web sitesi üzerinden akıllı saatin özelliklerine dair ilk bakışı da sundu.

Realme'nin uzun zamandır beklenen akıllı saati Realme Watch'un Hindistan'da gerçekleştirilecek lansman etkinliğiyle 25 Mayıs'ta tanıtılacağı açıklandı. Ayrıca lansman öncesinde Realme Watch'un özelliklerine ve tasarımına dair ilk bilgiler de paylaşıldı.

Realme Watch'un tanıtım tarihi, şirketin Hindistan CEO'su Madhav Sheth, Twitter'dan paylaştığı bir görsel ile ortaya çıktı. Ayrıca lansmana doğru geri sayımın başlamasıyla akıllı saatin özelliklerini ortaya koyan, etkinliğe yönelik bir web sitesi de kullanıma açıldı.

Realme, akıllı saatinin dikkat çeken özelliklerini açıkladı

Realme Watch'a özel olarak açılan web sitesinde görülen tasarım, geçtiğimiz haftalarda sızdırılan render görselleriyle uyumlu. Render görsellerinde akıllı saat, farklı gövde renkleriyle karşımıza çıksa da resmi görsellerde sadece metalik gri renkli gövdeye sahip olduğu görülüyor.

Akıllı saat ön tarafta 1.4 inç renkli bir ekrana sahip, ancak panelin OLED mi yoksa LCD mi olduğu henüz bilinmiyor. Ekranın alt kısmındaki siyah çerçevede oldukça büyük bir Realme logosu yer alıyor. Açıkçası şirket, logoya ve çerçevelere geniş bir alan ayırmak yerine daha büyük bir ekran sunabilirmiş.

Kullanıcılar değiştirilebilir kayışlar için siyah, kırmızı, mavi ve zeytin yeşili olmak üzere dört renk arasından seçim yapabilecekler. Realme'nin meşhur sarı rengi akıllı saatte görülmüyor. Görsellerde Realme Watch'un başlangıçta klasik bir kayış tasarımıyla geleceği görülüyor. Bununla birlikte, modern ve şık bir kayış da alternatif olarak sunulacak.

Realme Watch'ta 14 farklı spor modu, kalp atış hızı takibi, kan-oksijen seviyesi takibi, bildirim desteği ve daha fazlası var. Şirket, işletim sistemi tarafında Google WearOS ile devam etmek yerine kendi akıllı saat yazılımını sunacak. Ayrıca kullanıcılar arama bildirimlerini görerek onları susturabilecek veya iptal edebilecek. Saatte dahili mikrofon veya hoparlör yok. Yani çağrılar cevaplanamıyor.

Tüm bunların yanı sıra Realme Watch, müziği kontrol etmeye olanak sağlıyor ve kamera deklanşörü kısayolunu bileğinize getiriyor. Genel olarak bakıldığında akıllı saat, piyasadaki rakipleri gibi birkaç eksik dışında en çok ihtiyaç duyulan özellikleri bir araya getiriyor. Saat, daha çok bütçe dostu bir fiyatlandırmayla öne çıkabilir. Realme Watch'un lansmanına sayılı günler kaldı ve önümüzdeki günlerde cihazla ilgili daha fazla detay öğrenmemiz mümkün.