LG'nin giriş seviye yeni telefonu W10 Alpha, resmi olarak duyuruldu. Basit günlük kullanım dışında ekstra bir özellik vadetmeyen LG W10 Alpha, yine de 10 gün bekleme süresi sunarak kullanıcısını memnun etmeyi başaracak gibi duruyor.

Güney Koreli teknoloji devi LG, dün düzenlediği bir etkinlikle K serisindeki yeni telefonlarını duyurmuş, bizler de bu telefonların teknik özelliklerini siz değerli takipçilerimizle paylaşmıştık. Şirket, dünkü etkinliğinde K serisindeki 3 modelden başka bir telefon hakkında konuşmamıştı ancak LG'nin giriş seviye bir telefonunun daha olduğu, söz konusu telefonun Hindistan'da piyasaya sürülmesiyle gün yüzüne çıktı.

LG'nin Hindistan pazarına sunduğu yeni telefonu, "W10 Alpha" olarak isimlendiriliyor. 5.7 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan telefon, tek bir arka kameraya sahip. Donanımsal özellikleri açısından da hayli zayıf olan telefonun tek iddiası, 10 güne kadar bekleme süresi vadetmesi. Telefonunu sadece "Alo" demek için kullanan tüketiciler, W10 Alpha'nın 10 günlük bekleme süresinden memnun kalabilirler.

Karşınızda LG W10 Alpha

LG W10 Alpha, Spreadtrum olarak bilinen bir işlemciye sahip. 8 çekirdekli bu işlemci, 1.6 GHz frekans hızı sunuyor. Bu işlemciyi 3 GB RAM ve 32 GB de depolama alanıyla destekleyen LG, yeni telefonunu WhatsApp gibi temel uygulamaları çalıştırabilecek şekilde dizayn etmiş durumda.

Telefonun ekranında bulunan çentikte, 8 MP çözünürlüğündeki ön kamera bulunuyor. Yapay zeka desteğiyle desteklenmiş olan ön kamera, yüz tanıma özelliğine de sahip ve parmak izi okuyucu sensörü bulunmayan bu telefonun ekran kilidini, sadece 0.3 saniyede açabiliyor. Telefonun arkasına baktığımızda ise yine 8 MP çözünürlüğünde arka kamera ile karşılaşıyoruz.

LG W10 Alpha teknik özellikleri

Ekran: 5.71 inç, HD+

İşlemci: 8 çekirdekli Spreadtrum

RAM: 3 GB

Depolama: 32 GB

Arka Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 3.450 mAh

Bağlantı: Çift 4G VoLTE

İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan LG W10 Alpha'nın fiyatı ise 9.999 rupi olarak açıklandı. Bu fiyatın TL cinsinden karşılığı ise 850 TL. Telefonun diğer ülke pazarlarına girip girmeyeceği ise şu an için bilinmiyor.