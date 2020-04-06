Çinli üretici Realme, akıllı bileklik ve akıllı saatten sonra şimdi de akıllı televizyon üretecek. BIS listelemesinde bu televizyonun isminin 'Realme TV 43' olduğu ortaya çıktı. Televizyonun yakın zamanda piyasaya çıkması bekleniyor.

Realme, yaklaşık bir ay önce ilk akıllı bilekliğini tanıtmıştı. Çinli üretici, şu sıralar ilk akıllı saati ve akıllı televizyonu üzerinde çalışıyor. Realme CEO'su Madhav Sheth tarafından yapılan tanıtım sayesinde akıllı saatin nasıl görüneceğini biliyoruz ancak televizyon hakkında çok az bilgiye sahibiz.

Neyse ki BIS listelemesinde televizyonun ekran boyutu ortaya çıktı. Ayrıca bu listeleme sayesinde televizyonun isminin de 'Realme TV 43' olacağı belli oldu. İsminden de anlaşılacağı üzere televizyon 43 inçlik bir ekranla satışa sunulacak. Listelemede televizyonun model numarası da JSC55LSQL olarak belirtilmiş.

İşte Realme TV 43 hakkındaki listeleme:

Realme'nin bu akıllı televizyonunun başka versiyonları olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Televizyon, şu anki bilgilere göre sadece 43 inç boyutunda çıkacak gibi duruyor ancak daha sonra ekleme yapılarak farklı boyutlar gelebilir. Televizyonun bu çeyrekte çıkması planlandı, bu yüzden de yakın zamanda daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.

Geçen sene de birçok telefon üreticisi akıllı televizyon sektörüne dâhil olmuştu. Huawei, Honor, ve OnePlus markalarının hepsi, geçen sene ilk televizyonlarını tanıtmıştı. Bu seneyse yeni modellerin tanıtılması bekleniyor. Bunlar dışında Motorola ve Nokia da geçen sene e-ticaret markası Flipkart ile akıllı televizyon konusunda iş birliği yapmıştı.

Realme televizyon hakkında yeni bilgiler ortaya çıktığında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Haberimizin başında Realme CEO'sunun henüz tanıtılmamış olan akıllı saatten bahsettiğini söylemiştik. Madhav Sheth, saati bir videoda sergilemişti. Bu konuyla ilgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Realme, Hindistan'da koronavirüs nedeniyle garanti sürelerini uzatmıştı. Realme'ye ek olarak Huawei ve OnePlus gibi markalar da yine aynı sebepten dolayı garanti sürelerini uzatma kararı almıştı. Konuyla ilgili olan haberimize de buradan ulaşabilirsiniz.