Realme 6 - Realme 6i - Realme 6 Pro: Hangi Cihaz Daha İyi?

Son dönemde akıllı telefon pazarının önemli firmalarından bir hâline gelen Realme, bilindiği gibi geçtiğimiz ay önce Realme 6 ve Realme 6 Pro'yu; daha sonra da Realme 6i'yi tanıtmıştı. Peki bu cihazlardan hangisi fiyat/performans konusunda öne çıkıyor? Gelin bu 3 akıllı telefonun özelliklerine yakından bakalım.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Realme, geçtiğimiz ayın başlarında Realme 6 ve 6 Pro’yu duyurmuş, ardındansa Realme 6i'yi tanıtmıştı. Fiyat/performans konusunda iddialı cihazlar üreten Realme, bu telefonlarla da diğer akıllı telefon devlerini zorlayacağını göstermişti.

Özelliklerinin yanı sıra tasarımıyla da dikkat çeken Realme 6 serisini bu senenin iddialı telefon serileri arasına ekleyen şirketin yeni telefonları için çalışmalara başladığı da biliniyor ancak içeriğimizin konusu Realme 6 serisi olduğundan bu detaylara değinmiyoruz. Gelin, lafı daha fazla uzatmadan Realme 6 serisini daha yakından tanımanızı sağlayacak karşılaştırmaya geçelim.

1. Tasarım:

Karşılaştırmaya başlarken Realme 6'nın diğer cihazlara göre daha minimalist bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz ancak bu cihazlarda temel tasarım farklılığı ekranlarda karşımıza çıkıyor. Buna göre Realme 6i, ekranında bir çentiğe sahipken Realme 6 ve Realme 6 Pro'da delikli ekran tasarımı bizleri karşılıyor. Çentiğe göre delikli ekran tasarımının daha hoş göründüğünü söylemek mümkün. Realme 6 Pro'da 2 ön kameradan dolayı daha geniş bir kamera deliği bulunduğunu belirtelim. Genel görünüme bakıldığındaysa Realme 6 Pro'nun öne çıkan cihaz olduğunu belirtebiliriz çünkü bu cihazın arka kısmı cam malzemeden yapılmış ve diğerlerine göre daha hoş görünüyor.

2. Ekran:

Realme 6 ve 6 Pro'nun ekranları, boyut dışında birebir aynı özellikleri sunuyor. Realme 6 Pro'nun ekranı 6,6 inçken Realme 6'da bu değer 6,5 inçe düşüyor. İki telefonun ekranında da Full HD+ çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı, 120 Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 480 nit yüksek parlaklık desteği bulunuyor. Realme 6i'deyse HD+ çözünürlük ve standart 60 Hz yenileme hızına sahip 6,5 inçlik bir ekran bizleri karşılıyor. Burada tercihinizi Realme 6 ve 6 Pro'dan yana kullanabilirdiniz.

3. Yonga seti ve yazılım:

Dünyanın ilk MediaTek Helio G80 işlemcili telefonu olarak tanıtılan Realme 6i, bu özelliğiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Tabii Realme 6 serisinin diğer üyelerinde daha yüksek performans sunan işlemciler bulunuyor. Testlere bakıldığında Realme 6'da bulunan Helio G90T, Realme 6 Pro'da bulunan Snapdragon 720G'den daha iyi CPU ve GPU performansı sunuyor ancak bu noktada Snapdragon 720G'nin 7 nm üretim süreciyle üretildiği için Helio G90T'den daha düşük enerji tüketimine sahip olduğunu hatırlatalım. Burada kullanıcıların performans ile enerji tüketimi arasında tercih yapması gerekiyor. Cihazların yazılımlarından bahsedecek olursak 3 cihazda da Android 10 tabanlı Realme UI arayüzü kullanılıyor.

4. Kamera:

Kamera özellikleri konusunda 3 cihazdan öne çıkanı bariz şekilde Realme 6 Pro. 2x optik yakınlaştırma sunan bir telefoto sensörü gibi ekstra özellikleri bulunan Realme 6 Pro'nun kamera kurulumu 64 MP + 12 MP + 8 MP + 2 MP şeklinde. Diğer kameraların özelliklerini haberimizin alt kısmında yer alan özellikler listesinden inceleyebilirsiniz.

5. Batarya:

Realme 6i, diğer alt başlıklarda geride kalmasına rağmen bu kısımda öne çıkan cihaz oluyor. Telefon, hem 5.000 mAh büyüklüğündeki bataryası hem de düşük özellikli ekranıyla diğer telefonlara göre daha uzun pil ömrü vadediyor.

6. Fiyat:

Realme'nin bu cihazların Türkiye fiyatlarını henüz açıklamamış olmasından dolayı telefonları yurt dışı fiyatları üzerinden karşılaştıracağız. Realme'nin açıkladığı fiyat listesi şu şekilde:

Realme 6 (4 GB RAM / 64 GB depolama): 177 dolar (vergisiz 1.192 TL)

177 dolar (vergisiz 1.192 TL) Realme 6 (6 GB RAM / 128 GB depolama): 204 dolar (vergisiz 1.374 TL)

204 dolar (vergisiz 1.374 TL) Realme 6 (8 GB RAM / 128 GB depolama): 218 dolar (vergisiz 1.468 TL)

218 dolar (vergisiz 1.468 TL) Realme 6 Pro (6 GB RAM / 64 GB depolama): 231 dolar (vergisiz 1.556 TL)

231 dolar (vergisiz 1.556 TL) Realme 6 Pro (6 GB RAM / 128 GB depolama): 245 dolar (vergisiz 1.650 TL)

245 dolar (vergisiz 1.650 TL) Realme 6 Pro (8 GB RAM / 128 GB depolama): 259 dolar (vergisiz 1.744 TL)

259 dolar (vergisiz 1.744 TL) Realme 6i (3 GB RAM / 64 GB depolama): 175 dolar (vergisiz 1.178 TL)

175 dolar (vergisiz 1.178 TL) Realme 6i (4 GB RAM / 128 GB depolama): 211 dolar (vergisiz 1.421 TL)

Fiyatlara genel anlamda bakıldığında özelliklere kıyasla Realme 6 Pro'nun öne çıkan cihaz olduğu anlaşılıyor.

Realme 6, Realme 6i ve Realme 6 Pro'nun karşılaştırıldığı içeriğimizin sonuna geldik. Cihazlar hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Telefonların tüm özelliklerini ise aşağıdaki listelerden inceleyebilirsiniz.

Realme 6 özellikleri:

Ekran: 6,5 inç FHD+ LCD (1080 x 2400 piksel çözünürlük, Gorilla Glass 3, 90 Hz ekran yenileme hızı)

6,5 inç FHD+ LCD (1080 x 2400 piksel çözünürlük, Gorilla Glass 3, 90 Hz ekran yenileme hızı) Batarya: 4.300 mAh (30 W hızlı şarj desteği)

4.300 mAh (30 W hızlı şarj desteği) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB

4 GB / 6 GB / 8 GB Depolama: 64 GB / 128 GB

64 GB / 128 GB İşlemci: MediaTek Helio G90T

MediaTek Helio G90T Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b/g/n, USB Type-C

Wi-Fi 802.11 b/g/n, USB Type-C Boyut: 162,1 x 74,8 x 8,9 mm

162,1 x 74,8 x 8,9 mm Ağırlık: 191 g

Realme 6 Pro özellikleri:

Ekran: 6,6 inç FHD+ LCD ekran (1080 x 2400 piksel çözünürlük, Gorilla Glass 5, 90 Hz ekran yenileme hızı)

6,6 inç FHD+ LCD ekran (1080 x 2400 piksel çözünürlük, Gorilla Glass 5, 90 Hz ekran yenileme hızı) Batarya: 4.300 mAh (30 W hızlı şarj desteği)

4.300 mAh (30 W hızlı şarj desteği) Ön Kamera: 16 MP + 8 MP

16 MP + 8 MP Arka Kamera: 64 MP + 12 MP + 8 MP + 2 MP

64 MP + 12 MP + 8 MP + 2 MP RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 64 GB / 128 GB

64 GB / 128 GB İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G

Qualcomm Snapdragon 720G Boyut: 163,9 x 75,8 x 9,4 mm

163,9 x 75,8 x 9,4 mm Ağırlık: 195 g

Realme 6i özellikleri: