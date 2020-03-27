Akıllı telefon üreticileri Huawei, Realme ve OnePlus koronavirüs nedeniyle Hindistan’da ilan edilen sokağa çıkma yasağı sürecinde ürünlerinin garanti sürelerini uzatma kararı aldı.

Koronavirüs pandemisinin görüldüğü dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan’da ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı kararı alınmasının ardından bazı akıllı telefon üreticileri mağduriyetler yaşanmaması için ürünlerinin garanti sürelerini uzatma kararı aldılar.

Dünyaca ünlü akıllı telefon üreticisi Huawei, 21 Mart- 21 Haziran tarihleri arasında garantisi biten ürünlerinin garantisinin 30 Haziran’a kadar uzatılmasına karar verdi. Şirket aynı zamanda akıllı saatleri için kapıda onarım hizmetini devreye soktu. VIP Müşteri Hizmetleri kullanan, üretime hatasına maruz kalan veya akıllı saatinin performansı ile ilgili şikayeti olan Huawei GT ve Huawei GT2 kullanıcıları, akıllı saatlerini kapıda değiştirebilecekler.

Hindistan’da yüksek sayıda akıllı telefon satan OnePlus ise bu ay garantisi biten ürünlerinin garanti süresini 31 Mayıs’a kadar uzatma kararı aldı. Şirket ayrıca yakın zamanda alınan ürünlerinin iade ve değişim süresini 15 günden 30 güne çıkardı.

Realme de OnePlus ile benzer şekilde 20 Mart-30 Nisan tarihleri arasında garantisi biten ürünlerinin garanti süresini 31 Mayıs’a kadar uzatırken 15 Mart ile 30 Nisan arasında satın alınan ürünlerinin iade ve değişim sürelerini 15 günden 30 güne çıkardı.

Koronavirüsüne yakalanan insan sayısı 716 olan Hindistan’da geçtiğimiz günlerde 21 gün sürecek bir sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan’daki bu sokağa çıkma yasağı, büyük kitlelerin salgına yakalanmamasını sağlayabilir.