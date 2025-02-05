Xiaomi, 9 adet Redmi ve Poco telefonunun Kullanım Ömrü Sonu (EoL) listesine dâhil edildiğini açıkladı.

Xiaomi tıpkı diğer markalar gibi belli aralıklarla geçmiş telefon modellerini "Kullanım Ömrü Sonu (EoL)" listesine ekliyor ve şirket 9 adet telefonunun daha bu listeye dâhil edildiğini duyurdu.

Xiaomi hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yılın Ekim ayında Xiaomi Pad 5 ve Redmi Note 11 Pro serisine verilen güncelleme desteğini sonlandırdığını açıklamıştı. Listeye dâhil edilen yeni telefonlar ile birlikte Redmi Note 11 serisinin kalan modelleri de artık MIUI güncellemeleri ve Android güvenlik güncellemelerini alamayacak.

Güncelleme desteği kesilen Xiaomi modelleri

Redmi Note 11 SE

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 11 5G

Redmi Note 11

Redmi 10C

Redmi 10 2022

Poco X4 Pro 5G

Poco M4 Pro

Bir telefonun güncelleme desteğinin kesilmesi önemli bir probleme yol açmasa da özellikle güvenlik güncellemelerine önem veriyorsanız, yeni bir telefon seçeneğini değerlendirme zamanınız gelmiş olabilir.