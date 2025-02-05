Xiaomi tıpkı diğer markalar gibi belli aralıklarla geçmiş telefon modellerini "Kullanım Ömrü Sonu (EoL)" listesine ekliyor ve şirket 9 adet telefonunun daha bu listeye dâhil edildiğini duyurdu.
Xiaomi hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yılın Ekim ayında Xiaomi Pad 5 ve Redmi Note 11 Pro serisine verilen güncelleme desteğini sonlandırdığını açıklamıştı. Listeye dâhil edilen yeni telefonlar ile birlikte Redmi Note 11 serisinin kalan modelleri de artık MIUI güncellemeleri ve Android güvenlik güncellemelerini alamayacak.
Güncelleme desteği kesilen Xiaomi modelleri
- Redmi Note 11 SE
- Redmi Note 11S 5G
- Redmi Note 11S
- Redmi Note 11 5G
- Redmi Note 11
- Redmi 10C
- Redmi 10 2022
- Poco X4 Pro 5G
- Poco M4 Pro
Bir telefonun güncelleme desteğinin kesilmesi önemli bir probleme yol açmasa da özellikle güvenlik güncellemelerine önem veriyorsanız, yeni bir telefon seçeneğini değerlendirme zamanınız gelmiş olabilir.