Redmi serisinin en yeni ve en etkileyici modeli olan Redmi K80 Ultra resmî olarak tanıtıldı. İşte merakla beklenen telefon dikkat çeken özellikleri!

Xiaomi, bugünkü etkinliğinde Redmi K80 serisinin en üst düzey telefonu olan Redmi K80 Ultra'yı tanıttı. Telefon 3200 nit tepe parlaklığı, 2560Hz yüksek frekanslı PWM karartma, DC Dimming HDR 10+ ve Dolby Vision özellikli 6,83″ 1,5K 144Hz AMOLED ekrana sahip.

16GB'a kadar RAM ile MediaTek Dimensity 9400+ işlemci tarafından desteklenen telefon, 3.24 milyon AnTuTu puanına sahip ki bu puan oldukça yüksek. Telefon IP68 toz geçirmezlik ve su geçirmezlik derecelerine sahip. Ekran ve oyun için telefonda 144FPS ultra yüksek kare hızında oyun sunan bağımsız bir Discrete Graphics D2 işlemcisi de bulunuyor.

Kamera noktasında ise 50MP 1/1.55″ ana sensör, OIS, 8MP ultra geniş açılı kamera ve 20MP ön kamera bulunan telefonda 100W hızlı şarj desteğine sahip 7.410 mAh gibi oldukça büyük ve güçlü bir pil yer alıyor.

Redmi K80 Ultra özellikleri

Ekran 6.83 inç (2772x1280 piksel) 1.5K OLED ekran

144Hz yenileme hızı, HDR10+ İşlemci Dimensity 9400+ RAM 12/16 GB LPPDDR5X Depolama 256 GB/512 GB/1 TB (UFS 4.1) Arka Kamera 50MP f1/1.55" arka kamera

8MP f/1.88" ultra geniş açılı kamera Ön Kamera 20MP ön kamera Pil 100W hızlı şarj destekli 7.410 mAh İşletim Sistemi Android 15 tabanlı Xiaomi Hyper OS 2

Redmi K80 Ultra fiyatı

Konfigürasyon Fiyat 12 GB + 256 GB 2.599 yuan (yaklaşık 362 dolar) 16 GB + 256 GB 2.799 yuan (yaklaşık 390 dolar) 12 GB + 512 GB 2.999 yuan (yaklaşık 417 dolar) 16 GB + 512 GB 3.299 yuan (yaklaşık 459 dolar) 16 GB + 1 TB 3.799 yuan (yaklaşık 529 dolar)