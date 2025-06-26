Xiaomi, bugün düzenlediği etkinlikte Smart Band 10 isimli akıllı bilekliğini duyurdu. Oldukça iyi özelliklerle donatılan bilekliğin fiyatı ise tabiri caizse sudan ucuz. İşte Xiaomi Smart Band 10'un fiyatı ve özellikleri...

Çinli teknoloji devi Xiaomi, bugün düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı bilekliğini duyurdu. "Smart Band 10" ismiyle piyasaya sürülen bileklik, sahip olduğu özellikler ve şık tasarımı ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte Xiaomi Smart Band 10'a yakından bakalım.

Xiaomi'nin yeni akıllı bilekliği, genel olarak alıştığımız tasarım dilini benimsiyor. Ancak bazı iyileştirmeler görüyoruz. Bu akıllı bileklikte 1.72 inç boyutlu AMOLED ekran bizleri karşılıyor. 60 Hz tazeleme oranı ve 1.500 nit tepe parlaklık değerine sahip olan Smart Band 10, eller ıslakken bile dokunmatik özelliğinden ödün vermiyor.

Karşınızda Xiaomi Smart Band 10

Xiaomi'nin yeni akıllı bilekliği, daha önceki modellerde olduğu gibi tüm ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde tasarlandı. Bu bağlamda; bu kablosuz bileklikte kalp atış ölçüm sensörü, kandaki oksijen seviyesi ölçüm sensörü, stres seviyesi ölçümü ve uyku takibi gibi özellikler bulunuyor. 100'den fazla spor aktivitesinin takibini mümkün kılan bileklik, 5 ATM'ye kadar su basıncına direnç gösteriyor. Tüm bunlara ek olarak; Xiaomi Smart Band 10'un 21 güne kadar kesintisiz kullanılabileceğini belirtelim.

Xiaomi Smart Band 10, özelleştirme seçenekleriyle de dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Zira şirket, yeni akıllı bilekliği için hem silikon hem de kumaş kayışlar üretecek. Bir zincir, bu bilekliğin kolye gibi kullanılmasını da sağlayacak. Ayrıca Xiaomi Smart Band 10'un seramik versiyonu da bulunacak.

Türkiye'ye geleceğini tahmin ettiğimiz Xiaomi Smart Band 10'un fiyatı da çok iyi. Xiaomi'nin resmî açıklamasına göre Smart Band 10, sadece 38 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. NFC destekli versiyonun fiyatı 45 dolar, seramik versiyonun fiyatı ise 52 dolar olarak açıklandı.