Redmi Note 7 Pro'nun Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Merakla beklenen telefonlardan biri olan Redmi Note 7 Pro, haftaya Çin'de piyasaya çıkıyor.

Redmi Note 7'nin merakla beklenen bir üst seviyesi olan Redmi Note 7 Pro, önümüzdeki hafta Çin'de piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Redmi Başkanı Lu Weibing, haftaya cuma günkü lansmanı Weibo'da ilan ederek, telefonun, 48 MP'lik bir Sony IMX586 kamera sensörüne sahip olacağını doğruladı.

Redmi Note 7 Pro Beklenen Özellikleri

Gelen ilk teaser, kamera noktasında cihazda 48 MP'lik Sony IMX586 modelinin kullanıldığını doğruladı. Daha önceki başka raporlara baktığımızda ise Redmi Note 7 Pro'nun geçtiğimiz yıl ekim ayında piyasaya sürülen sekiz çekirdekli Kryo 675 CPU ve Adreno 612 GPU'ya sahip Snapdragon 675 ile birlikte geleceğini söyleyebiliriz.

Xiaomi CEO'su Lei Jun, kısa süre önce Redmi Note 7 Pro'nun 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı seçeneğiyle gelebileceğini belirtti. Ayrıca akıllı telefonun, geçtiğimiz ay Çin'de piyasaya sürülen Redmi Note 7 ile benzer bir tasarım ve donanıma sahip olması bekleniyor.

Redmi CEO'su, Redmi Note 7 Pro'nun 2000 CNY(Çin yuanı) civarında fiyatlandırılacağını belirtti. Bu da yaklaşık olarak 298 dolara denk geliyor.