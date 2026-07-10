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Renault'un Yeni Modeli Boreal'in Anlamı Ne? Öğrenince 'İsim Arabaya Cuk Oturmuş' Diyeceksiniz

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Renault'un yeni modeli Boreal, daha tanıtım aşamasında ismiyle dikkat çekmeyi başardı. Peki Boreal kelimesi ne anlama geliyor ve bu isim hangi kökenden geliyor?

Renault'un Yeni Modeli Boreal'in Anlamı Ne? Öğrenince 'İsim Arabaya Cuk Oturmuş' Diyeceksiniz
Deniz Şen Deniz Şen /

Otomobil üreticileri yeni modellerini tanıtırken yalnızca tasarım ve teknolojiye değil, model isimlerine de büyük önem veriyor. Renault'un yeni SUV modeli Boreal de bu açıdan merak uyandıran isimlerden biri.

Biz de bu içerikte Boreal kelimesinin sözlük anlamına ve kökenine yakından bakıyoruz.

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Boreal kelimesinin anlamı ne?

Renault Boreal

Boreal kelimesi genel olarak "kuzeyle ilgili", "kuzeye ait" veya "kuzeyden gelen" anlamlarında kullanılıyor. Kelime özellikle İngilizce, Fransızca ve çeşitli Avrupa dillerinde kuzey bölgelerini ifade etmek için tercih ediliyor. Bilimsel ve coğrafi kullanımlarda ise Boreal sözcüğü, Kuzey Yarımküre'nin soğuk ve ormanlık bölgelerini tanımlamak için sıkça karşımıza çıkıyor. Bu nedenle kelime, doğa ve keşif temalarıyla da ilişkilendiriliyor.

Kökeni Latince "Borealis" sözcüğüne dayanıyor.

Renault’un Türkiye’de Üreteceği Yeni Otomobil Tanıtıldı: İşte Karşımızda Boreal!

Borealis ise "kuzey" anlamına gelen eski mitolojik ve coğrafi tanımlamalardan türetilmiş bir ifade olarak biliniyor. Kelime tarih boyunca özellikle kuzey yönünü, kuzey iklimlerini ve kuzey bölgelerini anlatmak için kullanıldı. Günümüzde de birçok dilde benzer anlamını korumaya devam ediyor.

Renault neden Boreal ismini tercih etmiş olabilir?

Renault’un Türkiye’de Üreteceği Yeni Otomobil Tanıtıldı: İşte Karşımızda Boreal!

Otomobil markaları model isimlerini seçerken genellikle belirli bir duygu veya imaj yaratmayı hedefliyor. Boreal ismi de keşif, özgürlük, doğa ve geniş ufuklar gibi çağrışımlarıyla bir SUV model için oldukça uygun bir tercih olarak görülüyor. Tabii bunun marka tarafından yapılan bir açıklama değil, kendi tahminimiz olduğunu hatırlatalım.

Peki siz Boreal ismini nasıl buldunuz?

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Araba Renault

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