Renault, Dünya Çapında Mühendislik Kadrosunun %20'ye Kadarını Kovmayı Planlıyor!

Renault, önümüzdeki birkaç yıl içinde mühendislik kadrosunun %20 kadarını işten çıkarmayı planladığını açıkladı.

Otomotiv sektörü, son zamanlarda pek de iyi bir dönemden geçmiyordu. Öyle ki dünya genelinde yaşanan savaş gibi problemler, Çin’den gelen rekabetin iyice artması gibi nedenlerden dolayı birçok Avrupalı şirket olumsuz etkilenmeye başlamıştı. Ülkemizde de büyük ilgi gören Renault da bunlardan biriydi.

Fransız otomobil devi, şimdi ise önemli açıklamalarda bulundu. Bir Renault sözcüsü tarafından salı günü yapılan açıklamada şirketin dünya çapındaki mühendislik personelini %15 ila %20 oranında azaltacağı duyuruldu.

Renault, Dünya Çapında Mühendislik Kadrosunun %20'ye Kadarını Kovmayı Planlıyor!
Çinli rakiplerle daha iyi mücadele edebilmek için işten çıkarma yapılacak

Konuya ilişkin açıklamda %15 ila %20 arasındaki bu personel azaltma hamlesinin Çinli markalar ile rekabette daha çevik olmak için yapıldığı belirtildi. Şu anda şirketin mevcut 11-12 bin arasında personele sahip bir mühendislik kadrosu var. Bu da işten çıkarmaların 2400 kişiye kadar çıkabileceği anlamına geliyor. Firmanın dünya çapında toplam çalışan sayısının 100 bine ulaştığını belirtmek gerek.

Çinli üreticiler çok düşük maliyetlere uygun fiyatlı otomobiller sunmaları ve çok daha hızlı geliştirme süreçleriyle öne çıkmayı başarmış ve Avrupalı markaları zora sokmuştu. Bu yüzden de onlara yetişmek ve iyi rekabet edebilmek için hamleler geliyordu. Renault’nun planı da bunun bir parçası. Renault CEO'su Francois Provost markanın Çin yöntemlerini örnek alması gerektiğini söylemişti. Hatta bu kapsamda Twingo'nun geliştirme süresi 21 aya kadar indirilmişti.

