Üç yıl önce Marvel Sinematik Evreni'ne veda eden Robert Downey Jr.'ın yeni paylaştığı videosunda saçını maviye boyadığı görüldü. Downey Jr.'ın paylaşımı kısa sürede viral olurken takipçilerinden farklı tepkiler topladı.

Marvel Sinematik Evreni’nde Iron Man karakteriyle hafızalarımıza kazınan, Marvel dışında da pek çok başarılı yapıma imza atan Robert Downey Jr., bugün farklı bir şekilde gündeme geldi. Twitter’da küçükler beyzbol takımı şampiyonun kutlamak için bir video paylaşan Downey, videoda takipçilerine de bir sürpriz yaptı.

Takımı gösterdikten sonra kamerayı kendisine çeviren Downey, saçını maviye boyadığını gösterdi. Bugüne kadar Iron Man saçıyla ikonikleşen Downey, bu kez saçını kestirmiş ve maviye boyanmış haliyle gözükünce sosyal medyada gündem oldu. Downey’in pek çok takipçisi, ünlü oyuncunun yeni stilini yorumladı. Gelen tepkilerin çoğu destekleyici olsa da arada garip tepkiler de yok değildi.

Robert Downey Jr.'ın mavi saçlı paylaşımı:

Downey'in yeni stiline gelen tepkiler:

"Neden mavi saçın var dostum? İyi misin?"

"Çok güzel ve mutlu gözüküyorsun! Gülümsemeni ve hayatından son derece zevk almanı görmek beni çok mutlu ediyor! Ayrıca mavi saç sana çok çok yakışıyor!"

"O keli sevdim"

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"Sanırım yaşlandıkça daha da ucubeye döndüğün doğru. NOT: Tebrikler Miami"

Robert Downey Jr. şu an ne yapıyor?

Robert Downey Jr., Marvel Sinematik Evreni'ne veda ettikten sonra kariyerine son hızla devam ediyor. Downey, iki farklı Sherlock Holmes spin-off dizisinde baş yapımcı olarak görev almanın yanı sıra Christopher Nolan'ın yeni filmi Oppenheimer'da da rol alacak.