Roblox'un yeni güvenlik önlemleri kapsamında ebeveynler çocuklarının oyunları ve arkadaşları üzerinde daha çok kontrol sahibi olacak.

Roblox, ebeveynlerin çocuklarının platformdaki aktivitelerini daha yakından takip edebilmesi ve gerektiğinde müdahale edebilmesi için ebeveyn kontrolü özelliklerini güncelledi.

Sosyal medya platformlarının aksine 13 yaşın altındaki çocuklara da açık olan Roblox, genç kullanıcılarının güvenliğini artırmak amacıyla uygulama içi Güvenlik Merkezi'ndeki kontrollere yeni özellikler ekledi.

Ebeveynler çocuklarının etkinliklerini takip edebilecek

Daha önce ebeveyn kontrolleri için bir merkez oluşturan şirket, küçük çocukların özel mesajlaşmalarına kısıtlama getirmişti ancak bu sistem, bazı kritik özellikleri eksik bırakıyordu. Son güncelleme ile birlikte ebeveynler, artık çocuklarının arkadaş listesini görebilecek ve doğrudan kullanıcıları engelleyebilecek.

Bir diğer önemli yenilik ise belirli deneyimlerin engellenebilmesi. Ebeveynler zaten yaş derecelendirmesine göre içerik sınırlaması getirebiliyordu ancak uygunsuz içerikler içeren bazı oyunlara karşı şikâyetler devam ediyordu. Yeni özellikle birlikte ebeveynler, çocuklarının belirli oyunlara erişimini tamamen engelleyebilecek.

Buna ek olarak ebeveynler çocuklarının platformda geçirdiği süreyi daha detaylı bir şekilde izleyebilecek. Güncellenen Güvenlik Merkezi, çocukların son bir hafta içinde en çok zaman geçirdiği 20 oyunu sıralayarak ebeveynlere sunacak. Böylece ebeveynler, herhangi bir endişe durumunda belirli oyunları doğrudan ekran süresi menüsünden engelleyebilecek.

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