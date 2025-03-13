Roblox'un CEO’su Dave Baszucki, ebeveynlerin platformdaki zararlı içeriklerden endişe duymaları halinde çocuklarını uzak tutması gerektiğini söyledi.

Türkiye’de yasaklanan Roblox’un CEO’su Dave Baszucki, ebeveynlerin platformdaki zararlı içeriklerden endişe duymasıyla ilgili öyle bir açıklama yaptı ki, resmen dalga geçer gibi! Baszucki, “Çok endişeleniyorsanız çocukların oynamasına izin vermeyin” diyerek tepki çeken bir çıkış yaptı.

Türkiye’de yasaklanan Roblox’un CEO’su Dave Baszucki, ebeveynlere yönelik yaptığı açıklamada, platformdaki zararlı içeriklerden endişe duymaları halinde çocuklarının oyunu oynamasına izin vermemeleri gerektiğini söyledi. Baszucki’nin bu açıklaması, ebeveynler tarafından tepkiyle karşılandı. İşte o açıklamanın detayları!

Roblox CEO'sunun açıklaması tepki topladı

Roblox, dünya genelinde milyonlarca çocuk tarafından oynanan bir oyun platformu olarak biliniyor. Oyuncuların kendi oyunlarını oluşturmasına ve diğer kullanıcılarla etkileşim kurmasına olanak tanıyan platformla ilgili, son yıllarda çocukların uygunsuz içeriklere maruz kaldığı ve bazı yetişkinlerin uygulamayı kötüye kullandığı yönünde ciddi iddialar gündeme geldi.

CEO Dave Baszucki’nin son açıklamasının tartışmaları daha da alevlendirdi. Baszucki’nin, platformda zararlı içerikleri tespit edip engellemek için çalışmalar yürüttüklerini ancak nihai kararın ebeveynlere ait olduğunu vurguladı. Açıklamalarında sorumluluğun ailelerde olduğunu vurguladı.

Ebeveynler ise bu açıklamanın yetersiz olduğunu düşünüyor. Birçok ebeveyn, çocuklarının arkadaş çevresi nedeniyle oyuna erişmek istemesi ve sürekli kontrol sağlamanın zorluğu nedeniyle Roblox'u yasaklamanın pratikte çok kolay olmadığını belirtiyor. Mumsnet CEO’su Justine Roberts, ebeveynlerin çocuklarını her an denetleyemeyeceğini ve platformun güvenliğinin tamamen ailelere bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, podcast yapımcısı Ellie Gibson, CEO’nun bu açıklamasının sorumluluktan kaçmak anlamına geldiğini belirterek, "Bu, ‘sorun bizde değil, sizde’ demekten farksız." ifadelerini kullandı. Roblox'un güvenlik sorunları sadece ebeveynler tarafından değil, teknoloji dünyasında da tartışma konusu olmuştu. 2022'de ortaya çıkan bir Apple e-postasında, şirketin üst düzey yöneticilerinden Trystan Kosmynka, "Roblox'un App Store'da nasıl onaylandığına şaşırdığını" dile getirmişti. Epic Games ise bu durumu mahkemeye taşıyarak Apple’ın uygulama denetim süreçlerini sorgulamıştı.

Roblox’un içerik denetimi ve çocukların güvenliği konusundaki tartışmaların sürdüğü belirtildi. Ebeveynler ve uzmanların, çocukları korumak için şirketin daha etkili önlemler alması gerektiğini savunduğu paylaşıldı.