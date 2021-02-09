İstanbul'da gerçekleşen UEFA Süper Kupa maçında sahaya atlayarak tepki çeken YouTuber Deli mi ne?'nin cezası belli oldu. Mahkeme, 1 yıl 8 ay hapis cezası verdiği YouTuber'ın 1 yıl süreyle spor müsabakalarına girişini de yasakladı.

14 Ağustos 2019 tarihinde Beşiktaş Vodafone Park’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve İngiltere’nin Liverpool ile Chelsea takımlarını karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa mücadelesinde sahaya atlayarak bir anda Türkiye’nin gündemine oturan "Deli mi ne?" adlı YouTube kanalının sahibi YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz'ın cezası belli oldu.

Olayla ilgili olarak gerçekleştirilen soruşturmanın ardından sahaya atlayan Ali Abdülselam Yılmaz hakkında “yasak alanlara girme” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası, olay sırasında YouTuber’ın yanında bulunan Emre Durmuş, Cantuğ Özsoy, Furkan Yaman hakkında ise “suça yardım” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açılmıştı.

1 yıl 8 ay hapis cezası alan Deli mi ne?'nin cezası ertelendi

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü esasa ilişkin mütalaasını sorulan savcı, sanık Ali Abdüsselam Yılmaz’ın isnat edilen suçu işlediğini gösteren polis tutanakları, olay yeri görüntüleri ve somut deliller bulunduğunu belirterek 3 yıla kadar hapis cezasını; diğer sanıklar Emre Durmuş, Cantuğ Özsoy, Furkan Yaman’ın ise suçu işlediklerine dair şüpheden uzak delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatlerini talep etti. Yılmaz’ın avukatı ise müvekkilinin bir anlık heyecanla sahaya atladığını söyleyerek beraatini talep etti.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Emre Durmuş, Cantuğ Özsoy, Furkan Yaman’ın beraatine; sanık Ali Abdüsselam Yılmaz’ın ise “yasak alanlara girme” suçundan 2 yıl hapsine karar verdi. Yılmaz’ın duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı 1 yıl 8 aya indirdi. Hükmün açıklanmasını da geri bırakan mahkeme, son olarak YouTuber’ı bir yıl süreyle spor müsabakalarından men etti.