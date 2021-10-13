İnternet alemine bir dönem adeta bomba gibi düşen ve internet topluluğunu ikiye ayırarak bir kısmı korkutan, diğer kısmın ise sevimli bulduğu robot köpekler, o kadar da sevimli olmayan -ama oldukça havalı görünen- bir şekilde tekrar karşımızda. Aslında değişen pek bir şey yok, sırtlarında bulunan 6,5mm Creedmoor keskin nişancı silahlarını yok sayarsak.

Robot köpekleri başta Boston Dynamics’in internet aleminde büyük ses getiren Spot’uyla tanımıştık. İnsanları iki ayrı gruba bölen ve güncel zamanda alışık olduğumuz robotlara göre oldukça akıcı hareketlere sahip olan Spot, bir kısım tarafından oldukça tatlı ve sevimli görülürken diğer grubu korkutmuştu.

Robotların insanlığın önüne geçerek dünyayı etkisi altına alacağından korkan ikinci grup, artık bundan korkmak için askeri robot üreticisi Ghost Robotics’in SPUR adlı robotu gibi oldukça güçlü bir nedene sahip.

Havalı görünüyor olabilir fakat 1,2 km uzaklıktan hedefini vurabilen bir silaha bakıyorsunuz:

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SPUR (Özel Amaçlı İnsansız Tüfek) isimli sistemde Ghost Robotics ve SWORD International, iş birliği yaptı. Söz konusu sistemde 6,5 milimetrelik Creedmoor tüfeği, Q-UGV ismindeki dört ayaklı robota monte edildi.

11 Ekim’de tanıtılan Q-UGV robotları, ABD Hava Kuvvetleri’nin belirli bölümlerinde, sınırlı sayıda olsa da halihazırda kullanılıyor. Bunun yanında söz konusu robotların daha da geliştirilmesi için de çalışmalar son hızla devam ediyor. Robotların toplamda ne kadar mermi aldığına ya da şarjör doldurma gibi sistemlerinin nasıl çalıştığına dair detaylı bilgi henüz paylaşılmadı.

Konu hakkında konuşan Ghost Robotics, uzaktan kontrol edilebilen SPUR hakkında ilk merminin uzaktan verilen bir komutla mermi yatağına sürülebileceğini ve emniyetin de aynı şekilde uzaktan açılıp kapatılabileceğini söyledi. Silahın menzilinin ise 1,2 km olduğu belirtildi.

Robotların geliştirilmesinde bir sonraki adım için yetkililer, yapay zeka destekli bir otonomluğu hedefliyor. Bu otonomlukla birlikte SPUR, potansiyel tehdit oluşturan unsurlara kilitlenip saldırı düzenleyebilecek.