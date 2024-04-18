Robot Taksiler, ABD'de Bir Caddeyi İşgal Etti

Robot taksilerin güvenlik önlemleri, 7 adet Waymo robot taksinin kazara San Francisco'da otobanı tıkamasına neden oldu.

Otonom araçlar artık yavaş yavaş hayatımızın bir parçası olmaya başlıyor. Şimdilik tamamen otonom araçları sınırlı noktalar arasında gidip gelen taksiler olarak görüyoruz. Bu araçların gelişimleri sadece bir mühendislik sorunu değil aynı zamanda bir sosyal dönüşüm problemi ortaya çıkardığı için de bazen enteresan olaylar cereyan edebiliyor.

San Francsico'da yaşanan ilginç olayda, 7 adet Waymo robot taksi otoban girişinde yolu tıkadı. Yaklaşık yarım saat süren bu ilginç olayın nedeni ise firmanın trafiği tehlikeye atmak istememesi oldu. Zira Waymo, taksilerini otobana sokmayı şu anda istemiyor.

Waymo'nun ilk trafik sıkışıklığı değil

Geçtiğimiz günlerde San Francisco'daki yetkili merciler, Waymo araçlara otobana girme izni vermişti. Öte yandan firma, bu tür bir hamle için acele etmeme kararı almıştı. Bu yüzden de Waymo araçları, trafik konileri ile ayrılmış bir yola girdiklerinde hareketsiz kaldı. Zira yolun tek çıkışı otobana gidiyordu.

Waymo'dan yapılan açıklamada, durumun yarım saati aşmadığı ve hemen "insan sürücüler" gönderilerek bu sorunun çözüldüğü belirtildi. Waymo'ların arkasında sıkışıp kalan bazı sürücülerin ise konileri kendileri kaldırarak hem otonom araçları hem de yoldaki tıkanıklığı aştığı görüldü.

Pek çok teknoloji devine ev sahipliği yapan San Francisco'da otonom araçlara yönelik tepkiler de bulunuyor. Özellikle şehir yönetimi ve acil durum ekipleri, bir türlü yoldan çekilmeyen robot taksilerden şikâyet ediyor.