X üzerinde paylaşım yapan Elon Musk, yıllardır beklenen Robotaxi modelinin tanıtım tarihini açıkladı.

Yakın zamanda Tesla’nın ucuz araba projesini iptal ettiği iddialarıyla gündeme gelen Elon Musk, Reuters’ın iddiaları yüzünden hisse tarafında darbe almıştı. Kendi kaynaklarına dayandırdığı özel haberinde Reuters, Tesla’nın ucuz otomobil projesini iptal ettiğini, onun yerine otonom robot taksilere yöneleceğini söylemişti.

Çok geçmeden ünlü milyarderimiz, direkt Reuters’ı hedef göstererek bu iddiaları yalanladı ve ünlü haber sitesinin yalan söylediğini iddia etti. Bu diyaloğun hemen ardından Musk, X üzerinde yaptığı bir paylaşımda sade bir dille Tesla’nın robot taksileri ne zaman tanıtacağını açıkladı.

Tesla Robotaxi, ağustos ayında tanıtılacak.

Geç saatlerde yaptığı paylaşımda Musk, “8/8’de Tesla Robotaksi tanıtımı” ifadelerini kullandı. Tam olarak yıl vermemiş olsa da bunun 8 Ağustos 2024 olduğuna inanılıyor. Daha eskiden verdiği bilgilerde Musk, Tesla’nın direksiyon gibi kontrolleri olmayan otonom bir araç yapacağını söylemişti.

Musk’ın dediğine göre söz konusu araçlar, otonom sürüş güncellemeleriyle sürekli daha kararlı hâle gelecek ve bir noktada tamamen bağımsız taksiler olacaklar. Bu noktada başkalarına taksi hizmeti sunacaklar ve bu araçların sahipleri de söz konusu yolculuklardan para kazanabilecek. Daha önce Cruise bünyesindeki otonom taksiler, uzun saatler trafik sıkışıklığına sebep olmalarıyla ve kaza yapmalarıyla gündeme gelmişti. Tesla'nın bu konuda nasıl geliştirmeler sunacağını hep birlikte göreceğiz.

Tabii bir yandan da Musk’ın her sözünün vaktinde gerçekleşmediğini hatırlatmak gerek. Zira Tesla Roadster, tam otonom sürüş gibi yeniliklerin gelmesini hâlâ bekliyoruz. Öte yandan Robotaxi konusu da yeni değil. Şirket, 2019 yılında bu taksilerin 1 yıl sonra dolaşıma gireceğini söylemişti. Yine de Musk’ın “Bazen her şeyi vaktinde yapmıyorum, ama yapıyorum. Tesla takımı yapıyor.” sözlerini hatırlatalım.