Rockstar, GTA 6'nın Özel Koleksiyon Paketi The Goodtime State – Vice City Collection'ı Duyurdu: Çok Pahalı Ama İçinde Oyun Yok!

Rockstar, GTA 6 için 400 dolarlık özel koleksiyon paketi duyurdu. Ancak bu kadar pahalı bir pakette oyunun kendisi bulunmuyor.

Oyunseverler GTA 6 için gün saymaya devam ederken Rockstar Games’in oyunla ilgili yeni duyuruları da hız kesmeden sürüyor. Şimdi ise şirket, şaşırtacak yeni bir hamleye imza attı. Daha önce ortaya çıkan sızıntıların doğru olduğu ortaya çıktı ve “GTA 6: The Goodtime State – Vice City Collection” adını taşıyan özel koleksiyon paketi resmen duyuruldu.

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Bu özel koleksiyon paketi, Rockstar Games’in web sitesi üzerinden ön siparişe açıldığını belirtelim. Türkiye’den erişilebilir olmadığının da altını çizmek gerekiyor. Peki bu koleksiyonda neler var?

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İçinde oyunun kendisi bile yok ama fiyatı çok pahalı!

Ön siparişe açılan GTA 6: The Goodtime State – Vice City Collection paketinin fiyatı tamı tamına 400 dolar olarak belirlendi. Oyuncuların bu ücret karşılığında sahip olabileceği ürünler arasında Macca the Gator figürü, Oakley Frogskins™ güneş gözlüğü, Leonida Keys çapraz çanta ve New Era 9FORTY şapka gibi dikkat çekici parçalar yer alıyor.

Ayrıca pakette Macca the Gator mıknatıslı ayna, Chunkee the Manatee shot bardağı, Vice City koleksiyonluk karıştırıcı kaşık, jilet anahtarlık, metal kutulu Leonida Keys rozet seti, saklama çantalı sticker paketi ve Leonida Keys haritasını içeren çift taraflı hatıra posteri de bulunuyor.

Koleksiyon paketinin en çok tartışılan ve şaşırtan yönü ise içinde oyunun kendisinin yer almaması. 400 dolar gibi acayip yüksek bir fiyat etiketine sahip olan bu paketi satın alanlar, oyunu oynamak istediklerinde ekstra 80 dolar daha ödemek zorunda.

Rockstar, bu özel koleksiyonun sınırlı miktarlarda üretileceğini ve kişi başı sadece tek bir siparişle sınırlandırıldığını da belirtmiş. Stokların tükenmesi durumunda hayranların yeni stoklar için istek listesi oluşturabileceği ifade ediliyor. Paketin sevkiyat işlemleri ise oyunun da çıkış tarihi olan 19 Kasım 2026’da başlayacak.