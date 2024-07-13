Roketler Neden Ekvatora Yakın Bir Yerden Fırlatılır?

Bir uyduyu atmosferin dışına çıkarmaya olanak sağlayan roketlerin, şimdiye kadar rastgele bir yerlerden fırlatıldığını ya da uzay merkezlerinin gelişigüzel konumlandırıldığını düşünmüş olabilirsiniz. Ancak durum pek de öyle değil.

Roketlerin tam olarak nereden fırlatıldığı büyük önem taşır. Roketlere ait dikkate değer olan bu konu, en başta onların gösterdiği performası büyük oranda etkiler.

Peki roketler neden ekvartora yakın bir yerden fırlatılır?

Öncelikle roketler genellikle okyanusa yakındırlar.

Çünkü fırlatmanın ilk birkaç dakikası oldukça kritiktir ve roketin olası bir felaket senaryosunda, yoğun nüfuslu bir alandan ziyade insanların olmadığı bir okyanus üzerinde başarısız olması istenir.

Başka bir ayrıntı da uzay limanının enlemidir. Örneğin NASA’nın Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi 28°, SpaceX’in Starbase’i 25°, Avrupa Uzay Ajansı’nın Guina Uzay Merkezi ise ekvatorun 5° kuzeyindedir.

Bunun nedeni ise gezegenimizden yardım alabiliyorsak uzaya ulaşmanın daha kolay olmasıdır.

Gezegenimizin çevresi ekvatorda yaklaşık 40.000 kilometre uzunluğunda olduğundan, Dünya'nın dönme hızı saatte yaklaşık 1650 kilometreyle en yüksek burada olur.

Yani roket, ekvatora ne kadar yakın olursa bu dönüş hızından o kadar fazla faydalanılır ve aynı zamanda uzaya çıkmak için kullanılması gereken yakıt bir o kadar az olur.

Uzaya ulaşmak, çok fazla hız gerektirir. Eğer bir roket Dünya’nın en geniş olduğu yerden yani ekvatordan fırlatılırsa ekstra bir ivme kazanmış olur.

Özetle roketler, tüm bu sebeplerden dolayı mümkün olduğunda ekvator bölgesinden yakın bir yerden fırlatılır.

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