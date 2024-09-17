Roller coasterler, kamikazeler, gondollar ve bunun gibi eğlence araçlarının belki de en nefes kesici olanıdır. Peki bu mekanizma, yolcuları etrafa savurmamayı veya aşağı düşürmemeyi nasıl başarıyor?

Bir aşağı bir yukarı bir sağa bir de sola… Bu mekanizmalar oldukça muazzam ve heyecan dolu değil mi?

Gelin, bir roller coasterde yolcuların güvenliğinin nasıl sağlandığına bakalım.

Roller coasterların temel olarak ahşap ve çelik olmak üzere iki türü bulunuyor.

Ahşap roller coaster arabalarının tekerleklerinde, bu mekanizmanın devrilmemesini sağlamak için bazı özellikler bulunuyor. Ancak ahşap tasarımın çelik olana göre çok daha az esnek olduğunu belirtmekte fayda var.

Bu sebeple ahşap roller coasterlar, çok dik veya büyük dönüşler ve döngüler yapamaz. Çünkü bu zor manevralar hâlinde yolcuların güvenliği garanti edilemez.

Çelik olanları ise ahşaptan çok daha güvenlidir. Ayrıca çok daha esnektirler ve bu sebeple pistte daha karmaşık döngüler yapmak daha mümkün hâle geliyor.

Bir roller coasterın hareketi, merkezcil kuvvet ismi verilen bir kuvvet türüyle ilişkilidir.

Bu kuvvet, bir nesnenin o raydan çıkmadan dairesel bir yol izlemesini sağlıyor. Ayrıca roller coaster keskin bir dönüş yaptığında yolcular, dışarıya doğru yani döngüden uzağa doğru itildikleri hissine kapılıyor.

Bu sebeple ters bir döngü içinde olduğunuzda, yer çekimi sizi aşağı doğru çekse de roller coasterın hareketinden kaynaklanan ivlenme kuveti, yer çekimi kuvvetinden çok daha güçlü oluyor.

Yine bu ivmelenme kuvveti sizi yukarı doğru itiyor yani bir döngünün tepesinde dönerken düşmemeniz için sizi koltuğunuza daha da fazla itiyor. Fakat bu halkaların eliptik olması gerektiği de unutulmamalı.

Çünkü kusursuz küresel halkalar, güçlü merkezcil kuvvet sebebiyle yolcular için çok rahatsız edici olacaktır.

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