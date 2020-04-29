Royal Crown, PC ve Mobil İçin Ücretsiz Olarak Yayınlandı

Bugün itibarıyla piyasaya sürülen Royal Crown isimli bir oyun, oyunculara hem Battle Royale hem de MOBA deneyimini birlikte sunuyor. Fazlasıyla ilginç bir yapıya sahip olan oyun, hem akıllı telefonlar hem de bilgisayar üzerinden erişilebilmesi ile ön plana çıkıyor.

Bu haberimizde sizlere, beğenme ihtimalinizin oldukça yüksek olduğu ücretsiz bir oyundan bahsedeceğiz. Bugün itibarıyla piyasaya sürülen bu oyun, hem akıllı telefonlar hem de bilgisayar üzerinden oynanabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan ve "Royal Crown" isimlendirilen bu oyun, bir yandan hayatta kalma diğer yandan da MOBA türünü deneyimlemenizi sağlıyor. Royal Crown, enteresan yapısıyla pek çok oyuncuyu peşinden sürükleyecek gibi görünüyor.

Geliştirici ekip, mümkün olan en çok sayıdaki oyunsevere ulaşabilmek adına elinden geleni ardına koymamış. Oyuncular, bu oyuna girdikleri zaman PUBG'den, Fortnite'tan ve hatta League of Legends'tan da bazı unsurlar görebiliyorlar. İşte tüm bunlar birleşip üzerine bir de anime teması eklendiğinde, Royal Crown karşımıza çıkıyor ve iOS ile Android platformlarının yanı sıra bilgisayardan da erişim sağlanabiliyor.

Royal Crown'un hayatta kalma moduna eklenmiş olan bazı özellikler, oyun keyfinizi daha da artırıyor. Öyle ki oyunseverler, bu oyunda rakiplerini alt edebilmek için ağaçları parçalayıp pusu kurabiliyorlar ya da haritanın etrafını MOBA oyunlarında olduğu gibi dolaşabiliyorlar. İşte tüm bunlar, Royal Crown'u benzersiz bir hale getirirken fazlasıyla ilginç bir deneyime hazırlanmanız gerektiğini de gözler önüne seriyor.

Royal Crown'un tüm modlarında oyunu üçer kişi olarak oynuyorsunuz. Ayrıca yine MOBA türündeki oyunlarda sıklıkla karşılaştığımız "skill"ler de bu oyundaki yerini de almış durumda ve karakterinizle etkileyici hamleler yapabilmek için bu skilleri doğru zamanda kullanmanız gerekiyor. Yani oyun, bir yandan hayatta kalma deneyimi sağlarken diğer yandan da MOBA sevginizi yaşamanıza imkan tanıyor.

Dilerseniz artık sizleri, Royal Crown ile baş başa bırakalım. Eğer oyuna Google Play Store üzerinden erişmek isterseniz burada, App Store üzerinden erişmek isterseniz burada ve oyuna Steam üzerinden "Erken Erişim" kapsamında ulaşmak isterseniz de burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.