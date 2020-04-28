Xbox Live Gold'un Mayıs Ayı Ücretsiz Oyunları Belli Oldu

Xbox Live Gold abonelerine her ay ücretsiz oyunlar vermeye devam eden Microsoft, mayıs ayında abonelere sunacağı yeni oyunların duyurusunu yaptı. Mayıs ayında da 4 oyun Xbox Live Gold abonelerine ücretsiz olarak sunulacak.

Nisan ayının sonlarına gelirken Xbox ekibi, mayıs ayı içerisinde Xbox Live Gold abonelerine vereceği ücretsiz oyunları duyurdu. Xbox, önümüzdeki ay Xbox Live Gold abonelerine tam olarak 4 oyunu ücretsiz olarak sunacak.

Xbox ekibinin Xbox Live Gold abonelerine ücretsiz olarak sunacağı V-Rally 4 ve Xbox 360 oyunu Sensible World of Soccer, 1 Mayıs itibarıyla ücretsiz olarak edinilebilecek. Bunlara ek olarak 16 Mayıs tarihinden itibaren aksiyon, rol yapma oyunu Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr ve Xbox 360 oyunu Overlord II ücretsiz olarak oynanabilecek.

Yaklaşık 120 dolar değerindeki 4 oyun ücretsiz oluyor:

Xbox’ın mayıs ayında ücretsiz olarak sunduğu bu dört oyunun toplam değeri 119,96 dolar (837 TL). Ayrıca bu dört oyunun toplam oyuncu puanıysa 3 bin 770. Tabii 30 Nisan Perşembe gününe kadar nisan ayının iki ücretsiz oyunu Knights of Pen and Paper Bundle ve Toybox Turbos’u oynayabilirsiniz. Mayıs ayında dağıtılacak oyunların Metacritic puanları şöyle:

V-Rally 4: 67/100

67/100 Sensible World of Soccer: 81/100

81/100 Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr: 71/100

71/100 Overlord II: 75/100

Microsoft, bu hafta yaptığı açıklamada 2018 yılının en iyi oyunlarından bir tanesi olarak gösterilen Red Dead Redemption 2’nin 7 Mayıs tarihi itibarıyla Xbox Game Pass’e katılacağını açıklamıştı. Yani Xbox Game Live Gold ve Xbox Game Pass’i birleştiren Xbox Game Pass Ultimate abonesiyseniz bu ay oldukça şanslı olduğunuzu söyleyebiliriz.

Peki Microsoft'un Xbox Live Gold abonelerine mayıs ayında sunacağı bu dört oyun hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.