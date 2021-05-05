RTÜK, Spotify'ın isteğe bağlı yayıncılık lisansını onayladı. Böylelikle dünyanın en popüler çevrimiçi müzik platformu, Türkiye'deki faaliyetlerine 10 yıl boyunca sorunsuz devam edecek.

Bir süredir internet üzerinden yayın yapan çevrimiçi platformları denetleme altına almaya çalışan RTÜK, son olarak Spotify tarafından yapılan lisans başvurusunu da onayladı. Böylelikle platform, Türkiye'deki faaliyetlerine 10 yıl boyunca kafası rahat bir şekilde devam edebilecek.

Türkiye'de 1 Ağustos 2019 itibarıyla yeni bir dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan "Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe girmesiyle çevrimiçi platformlara bazı yasal yükümlülükler getirildi. Bu yükümlülüklere uyulmaması durumunda da çok yüklü cezalar verileceği ifade edilmişti. Hal böyle olunca da çevrimiçi platformlar, birbirlerinin peşi sıra lisans almaya başladılar.

Televizyon kanallarının ödemesi gereken ücrete de 4 ay erteleme yapıldı

Bu arada, RTÜK'ün bugünkü gündem maddesi yalnızca Spotify'a lisans vermek değildi. Ülkemizde hizmet vermekte olan televizyon ve radyo kanallarını ödemesi gereken kanal/frekans taksit ücretlerini 4 ay erteleyen kurum, böylelikle özellikle de düşük bütçeli kanalların yayın hayatlarını sürdürebilmelerine katkı sağlamış oldu.