Ruhi Çenet’in ‘Costa Concordia’ Felaketi Videosu Çalıntı mı?

Türkiye’nin en popüler YouTube kanallarından birisi olan 4,7 milyon aboneye Ruhi Çenet Videoları, son dönemde Çenet’in ürettiği özgün içeriklerle gündem yaratmıştı. Ancak bir yolcu gemisi olan Costa Concordia’da yaşanan felaketleri anlattığı son videosunun popüler bir yabancı kanaldan çalıntı olduğu iddia edildi. Videoları inceledik.

Ruhi Çenet, YouTube Türkiye’nin en popüler içerik üreticilerinden. Birbirinden gizemli konuları anlattığı içerikler sayesinde, uzun yıllardır kendisine has bir çizgiyle yoluna devam ediyor. Özellikle son yıllarda ürettiği araştırmacı gazetecilik çizgisindeki ve belgesel tadındaki videolarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kendisi en son koronavirüs salgınının ilk günlerinde Çin'e gitmişti.

Orijinal içeriğin çok zor rastlandığı bir platform haline gelen YouTube’da, özellikle İngilizce ana dile sahip içeriklerin Türkçe uyarlamalarına sık sık rastlamak mümkün. Türkiye’nin en popüler kanalları hakkında da çalıntı içerikler yaptıklarına yönelik iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz ağustos ayında Enes Batur’un dünyanın en popüler YouTuber'larından Mr. Beast’in içeriklerini neredeyse birebir uyarlaması büyük yankı uyandırmıştı.

Yeni bir iddiaya göre Ruhi Çenet’in son videosu da yabancı bir kanaldan alındı:

"Videomu karbon kağıdı ile kopyalayan 4,7 milyon aboneye sahip bu YouTuber'a tepki gösterin. Senaryoda intihal yaptı, içerikteki görselleri yeniden hazırladı ve hatta kapak resmini bile taklit etti. Tembel olduğunu ve yaratıcı olmadığını gizlemeye bile çalışmamış. Ne ezik ama."

Bright Sun Films isimli 840 bin aboneye sahip olan YouTube kanalı tarafından, 26 Ocak 2018 tarihinde yayınlanan “The Story Of The Costa Concordia” yani “Costa Concordia’nın Hikayesi” isimli video günümüze dek 10 milyonun üzerinde görüntüleme almış durumda. Kanalın içerik üreticilerinden Jake Williams’a göre Ruhi Çenet, bu videoyu birebir şekilde Türkçe olarak uyarladı.

Ruhi Çenet’in aynı konuyu işleyen Costa Concordia Felaketi isimli videosu 10 Mayıs 2020 tarihinde yayınlandı. 2018’de yayınlanan videonun üreticisi Williams’a göre Çenet’in videosu; kapak fotoğrafından süreye kadar aynı. Ancak videoları izlediğimizde anlıyoruz ki giriş sekansları tamamen özgün şekilde ele alınmış görünüyor. Elbette her iki video da aynı olayı konu edindiği için metindeki benzerlikler de oldukça fazla.

Ruhi Çenet: Costa Concordia olayı kimsenin tekelinde değil, video için pek çok kaynaktan faydalandık

Ruhi Çenet’in eleştiriler üzerine videonun açıklama bölümüne eklediği İngilizce metin, tepkilere yönelik detaylar veriyor. Çenet “Evet, Bright Sun Films kanalında Costa Concordia ile ilgili bir video gördük, ancak Costa Concordia olayında kimse tekelinde değil. Euronews, Telegraph ve BBC'den pek çok bilgi topladık. Videomuzun ve BrightSunFilms'in videosuyla benzer sürede olması, içeriği BrightSunFim'den kopyaladığımız anlamına gelmez. BrightSunFilms ile benzer bilgileri kullandık. Kendi hikaye anlatım tarzımız var. Sadece videomuzu izleyin ve farkı kendiniz görün." açıklamasında bulunuyor.

Ruhi’nin açıklamasından hareketle her iki videonun da belirli noktalarda farklılaştığını, içerik metninin de aynı olayın anlatılması nedeniyle benzer olduğunu görebiliyoruz. Yine de bu değerlendirmeyi sizlere bırakmak istedik. Her iki kanalda da yayınlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Ruhi Çenet'in videosu:

Bright Sun Films'in videosu: