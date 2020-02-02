YouTube Türkiye'nin önemli isimlerinden Ruhi Çenet, Corona virüsünü araştırmak için Hong Kong'a gitti. Çenet, Hong Kong sokaklarında hastalığın yarattığı paniği gözler önüne sererken Hong Kong'daki insanlarla da konuşarak onların ruh hâli konusunda önemli bilgiler edindi.

Elazığ depremi sonrasında Elazığ'a giderek video çeken ve yaşananları YouTube kanalından paylaşan Ruhi Çenet, bu sefer de Corona virüsünün vurduğu Çin Halk Cumhuriyeti'ne gitti. Geçtiğimiz gün Hong Kong'a ulaşan Çenet, sokaklardaki maske ve eldiven kuyruklarını görüntülerken hastalık nedeniyle endişeli günler geçiren kişilerle de konuşma fırsatı buldu.

Çenet'le konuşan Hong Konglular, hastalıktan korunmak için daha az dışarı çıktıklarını ve sürekli ellerini yıkadıklarını söylerken bir üniversite öğrencisi, okulunun açılışının ertelendiğini ve hastalıktan korunmak için kalabalıklardan uzak durmaya çalıştığını söyledi.

Bir başka Hong Kong sakiniyse "Dışarıdan gelenleri pek hoş karşılamıyoruz, özellikle Wuhan'daki insanları" diyerek Hong Kong'daki durumu gözler önüne seriyor. Bazı üniversite öğrencileri de bir süredir çevrimiçi eğitim görmeye başladıklarını ve kampüste çalışmanın gittikçe zorlaştığını dile getiriyor.

Ruhi Çenet, metro gibi toplu taşıma araçlarındaki uyarıları da görüntüledi. Hong Kong'daki havaalanında çok sayıda afiş ve poster görülürken Hong Kong uçağında da yolculara Corona virüsünden nasıl korunmaları gerektiğine ilişkin bir duyuru yapılıyor.

Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan Corona virüsü, şu ana kadar toplamda 305 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. 14.000'in üzerinde vakayla karşılaşılırken ölüm oranının bu hastalık için %2 civarında seyrettiği belirtiliyor. Son salgına neden olan virüsle aynı aileden bir virüsün neden olduğu SARS hastalığındaki ölüm oranıysa %10'du.

İşte Ruhi Çenet'in Corona virüsünü araştırmak için Çin'e gittiği video:

Ruhi Çenet, salgın hakkında ortaya atılan iddialar konusunda da yorumlarda bulunuyor. Çenet, Çin devletinin kendi ülkesindeki hasta sayısına dair dünyaya yalan söylediği iddialarına inanmadığını belirtiyor. Çenet, salgının 'biyolojik silah' kaynaklı olduğu şeklindeki komplo teorilerine de inanmadığını çünkü ölüm oranının yalnızca %2 olduğuna dikkat çekiyor.