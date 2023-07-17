Geçtiğimiz aylarda hükümet çalışanlarının iPhone kullanmasını yasaklayan Rusya, bu yasağı genişletti. Artık binlerce hükümet çalışanının iPad ve Mac gibi diğer Apple ürünlerini kullanması da yasak olacak.

Son bir buçuk yıldır Ukrayna’yla arasındaki savaş ile tüm dünyanın gündeminde olan Rusya, mart ayında hükümet yetkililerini yakından ilgilendiren bir karar almıştı. Karar, çalışanların iPhone kullanmasını yasaklamıştı. Hâlihazırda kullananlara ise telefonlarını “ya çöpe atın ya da çocuklarınıza verin” önerisini yapılmıştı.

Rusya, bugün ise Apple ürünleriyle ilgili yepyeni bir karar aldı. Financial Times’ın haberine göre Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi (FSB), iPhone yasağının daha fazla ürüne genişletildiğini duyurdu.

Yeni yasak, binlerce hükümet çalışanını kapsıyor ve iPhone’a ek olarak iPad ve Mac kullanımı da yasaklıyor

FSB’nin yeni yasakları binlerce hükümet yetkilisinin ve çalışanını etkilerken diğer Apple ürünlerini kapsamasıyla dikkat çekiyor. Bunlar arasında şirketin popüler ürünlerinden iPad ve Mac bilgisayarlar da yer alıyor. Açıklamalara göre yasaklar, 17 Temmuz; yani bugünden itibaren geçerli olmaya başlayacak.

FSB, daha önceki iddialarını yineleyerek iPhone’ların hacklendiğini ve ABD güvenlik servisi NSA’ye bilgi sızdırıldığını iddia etti. İlk olarak geçtiğimiz ay ortaya atılan ve binlerce iPhone’un etkilendiği söylenen bu iddiada Rusya, ABD’nin cihazlardan Rus yetkilileri gözetlediğini öne sürmüştü. Ancak bu iddialar hakkında şu ana kadar herhangi bir kanıt sunulmamıştı.

Rusya, daha önceki iPhone yasağının arkasındaki nedeninin 2024 yılındaki başkanlık seçimlerine hazırlıklar kapsamında alındığını söylese de şimdiki açıklamalar farklı sebeplerin de olduğunu gösteriyor. Yasaklar hakkında Apple’dan ise herhangi bir açıklama gelmedi. Şirketin, Ukrayna işgalinin ardından ülkedeki satışlarını durdurduğunu da ekleyelim. Yasak olsa da müşteriler, cihazları diğer ülkelerden getirmenin yollarını buluyordu.