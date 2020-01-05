Rusya İklim Değişikliğine Uyum Planını Açıkladı

Rusya hükümeti, ekonominin ve nüfusun iklim değişikliğine uyumunu hedefleyen bir plan yayınladı. Plan iklim değişikliğinin zararlarını azaltmayı hedeflerken, daha yüksek sıcaklıkların yaratacağı avantajlardan da yararlanmayı amaçlıyor.

İklim değişikliği ve küresel ısınma tüm dünyanın gündemindeyken, Rusya hükümeti konuya dair bir planı kamuoyuna açıkladı. Planda Rusya ekonomisinin ve nüfusunun iklim değişikliğine uyumuna vurgu yapılırken, değişikliğin verdiği zararları azaltmanın yanı sıra daha sıcak bir iklimin avantajlarından da bahsedildi.

Cumartesi günü hükümetin internet sitesinden yayınlanan raporda bir eylem planı ortaya konurken, iklim değişikliğinin sosyoekonomik gelişmeye, halkın hayatı ve sağlığına ve sanayiye önemli ve artan bir etkide bulunduğu belirtildi.

Rusya, dünyanın geri kalanının ortalamasına göre 2,5 derece daha fazla ısınıyor. İki yıllık "ilk aşama" planının, Rusya hükümetinin bu sorunu resmi olarak kabul ettiğinin göstergesi olduğu vurgulanıyor. Planda önleyici önlemler arasında baraj inşası, kuraklığa daha dayanıklı ürünlerin üretimine geçiş, afet anında acil aşılamalar veya tahliyelerin yer aldığı kriz hazırlıkları da yer alıyor.

Olası avantajlar da planda yer aldı

Kayıpları azaltmayı ve avantajlardan yararlanmayı hedefleyen planda, iklim değişikliğinin kamu sağlığına olumsuz etkide bulunduğu, kutuplardaki kara parçalarını tehliye attığı, enfeksiyon ve doğal afet olasılıklarını artırdığına vurgu yapılıyor. Bunun yanı sıra, farklı canlı türlerinin kendi alışılageldik doğal ortamlarından kovulabileceğinin de altı çiziliyor.

Raporda, "olası olumlu etkiler" arasındaysa soğuk bölgelerde enerji kullanımının azalması, tarım arazilerinin genişlemesi ve Kuzey Buz Denizi'nde orataya çıkabilecek navigasyon imkânları sayılıyor.

Belgede, iklim değişikliğinin ekonomide yaratacağı zayıf noktaların daha fazla araştırılmasına vurgu yapılırken, çeşitli devlet kurumlarının faaliyeti için zemin hazırlıyor. 30 maddelik önlemler listesinde, Rusya menşeli ürünlerin rekabet etme yeteneğinin azalması riskine, iklim bağlantılı yeni standartlara uyum sorunlarına ve okul müfredatında iklim değişikliği öğretiminin yer almasına değiniliyor.

Rusya, kutup bölgelerinde geniş topraklarının olması ve bu bölgede yer alan altyapısı nedeniyle iklim değişikliğine karşı en kırılgan ülkelerden birisi. Son zamanlardaki sel ve orman yangınlarının dünyanın en kötü iklim bağlantılı afetleri arasında yer aldığı belirtiliyor.

Vladimir Putin'in şüpheleri

Rusya resmi olarak iklim değişikliğiyle mücadele edecek olan Paris Anlaşması'nı imzaladı. Moskova, Trump yönetiminin bu anlaşmasından çekilmesini de eleştiriyor. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iklim değişikliği üzerindeki bilimsel konsensüsü sorgularken, değişikliğin insan yapımı değil "evrendeki bazı süreçlerden" kaynaklandığını düşünüyor.

Rusya lideri, iklim aktivisti Greta Thunberg'i de eleştirerek onun "birileri tarafından kullanıldığını" öne sürmüştü. Putin, güneş ve rüzgar enerjilerine de şüpheyle yaklaşan Putin, tirbünlerin kuşlar ve solucanlar için tehlike yarattığını söylemişti. Rüzgar enerjisi tirbünlerinin kuşlara zarar verebileceği kabul edilirken, solucanları da etkilediğine dair şu günü kadar herhangi bir bulgu ortaya çıkmış değil.

Ortodoksların Noel bayramını kutlayacak olan Rusya'da meteoroloji, pazartesi ve salı günleri ortalamanın 16 derece üzerinde bir sıcaklık bekliyor. İnternet sitesinden açıklama yapan kurum, neredeyse tüm Rusya'da Noel'in daha sıcak geçeceğini kaydetti. Ülkenin Avrupa kısmında sıcaklık 4 ila 8 derece fazla olacak, Urallar'ın doğusunda ise sıcaklık normale göre 10 ila 16 derece artacak.