İnsansı Robotu Fedor, Eski Kozmonotları Sarhoşlukla Suçladı

Rusya'nın geçtiğimiz yıl Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdiği insansı robotu Fedor'un Twitter hesabı kapatıldı. Fedor'un Twitter hesabının kapatılmasının sebebi ise eski kozmonotlara hakaret etmesi ve insanlar hakkında iyi şeyler düşünmüyorum demesi oldu.

Rusya, geçtiğimiz sene ağustos ayında insansı robotu Fedor'u Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndermişti. Uzay istasyonunda 10 gün kalan Fedor, uzay yürüyüşü yapamayınca Dünya'ya geri gönderilmişti.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay yürüyüşü yapamadığı için Dünya'ya gönderilen Fedor, sosyal medyada da kendisine yer bulamadı. İnsansı robot Fedor'un Twitter hesabı, eski kozmonotlara hakaret etmesi sebebiyle kapatıldı.

Rus uzay robotu Fedor'un Twitter hesabı kapatıldı

Resmi olarak Skybot F-850 olarak adlandırılan insansı robot, aktif bir sosyal medya kullanıcısıydı. Fedor, eski kozmonot ve yeni milletvekili olan Maxim Suraev ve Alexander Samokutyayev'i hedef aldığı açıklamalarının ardından Twitter'dan kaldırıldı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Fedor'un Twitter hesabından "Suraev ve Samokutyaev'in aksine robotlar zayıflıklar göstermeye yatkın değil, yörünge istasyonundaki alkol yasağını ihlal etmiyor, saçma sapan konuşmuyorlar, uçuş görevini eksiksiz ve yorum yapmaksızın tamamlıyor ve Devlet Duması'nda yer bulmak için kozmonot teşkilatını terk etmiyor" şeklinde Tweet attı.

Rusya uzay ajansı Roscosmos'un şu anki başkanı Dimitri Rogozin ile eski Roscosmos üyeleri arasında bir süredir çeşitli tartışmalar dönüyor. Eski kozmonotlar, Rusya'nın uzay programında ABD'nin gerisinde kalmasında Rogozin'in payı olduğunu düşünüyor. Ayrıca Fedor'un hesabından atılan Tweetlerin de Rogozin tarafından atıldığı iddia ediliyor.

Rogozin ise kendisinin ya da herhangi bir devlet görevlisinin bunun arkasında olmadığını ifade ediyor. Rogozin, daha önce de Fedor'un Twitter hesabını kendi başına kullandığını iddia etmişti. Ayrıca Fedor'un öfkesinden nasibini alan eski kozmonot Samokutyaev ise mahkemeye gitmeyi planladığını dile getirdi.