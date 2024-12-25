Rus hükûmeti, enerji altyapılarındaki baskıyı hafifletmek adına kripto para madenciliğini 2031'e kadar yasakladığını açıkladı.

Rusya, enerji tüketimi gerekçesiyle 10 bölgede kripto para madenciliğini altı yıllığına yasaklama kararı aldı.

Aktarılan detaylara göre yasak 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek ve 15 Mart 2031'de sona erecek. Hükûmet, aldığı kararla sektördeki yüksek elektrik tüketiminin bölgesel enerji altyapıları üzerindeki baskısını azaltmayı hedefliyor.

Rusya bir süredir kripto para düzenlemeleri üzerinde çalışıyor

Rusya, Temmuz ayında kripto madenciliğini yasal bir çerçeveye oturtmuş ve geçtiğimiz ay bu düzenlemeleri yürürlüğe koymuştu ancak kripto paraların ülke içindeki ödemelerde yasal bir ödeme aracı olarak kullanılmasını yasaklamıştı. Buna karşın Ukrayna’yı işgalinin ardından uygulanan uluslararası yaptırımları aşma çabasıyla sınır ötesi kripto para ödemelerine belirli koşullarda izin verilmiş durumda.

Yasak, Dağıstan, Kuzey Osetya ve Çeçenistan gibi bölgeleri kapsıyor. Hükûmet, enerji talebindeki değişiklikleri inceleyen bir komisyonun önerilerine göre bu bölgelerde gelecek süreçte değişiklik yapabileceğini belirtirken, karar bazı bölgelerde enerji maliyetlerini düşüren bölgesel elektrik sübvansiyonlarının etkisini de göz önünde bulunduruyor.

Yeni düzenlemeler sadece belirlenen bölgelerde değil, talebin en yüksek olduğu dönemlerde diğer bölgelerde de geçici kısıtlamalar getirilmesini öngörüyor. Rus hükûmeti, kripto madenciliği gibi enerji bakımından yoğun faaliyetlerin düzenlenmesiyle sistemdeki yükü dengelemeyi ve daha sürdürülebilir bir enerji tüketimi modeli oluşturmayı amaçlıyor.

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