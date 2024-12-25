Resmî Gazete'de yayımlanan bir karar ile kripto para transferlerine yönelik bir düzenleme hayata geçirildi. Artık aracı kurumlar, 15 bin TL ve üzerindeki transferler için doğrulama yapacaklar.

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında, kripto para yatırımcılarını ilgilendiren bir karar yayımlandı. Yayımlanan karar, 15 bin TL'nin üzerinde değere sahip kripto para transferi yapacak olan vatandaşlarla ilgili yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor.

Resmî Gazete'de yayımlanan "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 9305)" ile kripto para transferleri, suç gelirleri ve terör finansmanının engellenmesine yönelik tedbirler arasına alındı. Artık 15 bin TL ve üzeri transferler için doğrulama yapılması gerekecek.

Peki düzenleme, vatandaşı tam olarak nasıl etkileyecek?

Resmî Gazete'de yayımlanan karar ile 15 bin TL ve üzerinde değere sahip kripto para transferine aracılık eden firmalar, göndereni belirlemeye yarayan bir bilgiye ihtiyaç duyacak. Bu bilgi, referans numarası, adres veya doğum yeri, vatandaşlık numarası, müşteri numarası, pasaport numarası ya da vergi kimlik numarası gibi herhangi bir şey olabilecek. Aracı firma, bu bilgiyi teyit edecek. Türkiye'de hizmet veren aracı firmalara ait olmayan cüzdanlar üzerinden yapılacak transferlerde de yine müşteriden bilgi istenecek.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 9305), 25 Şubat 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Yani düzenleme, bu tarih itibarıyla uygulanmaya başlayacak.