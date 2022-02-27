Rusya Lideri Putin, Nükleer Güçlerini Alarma Geçirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da birliklerini ilerletmeye devam ediyor. Putin, şimdi de NATO ülkelerinin saldırgan açıklamalarını bahane göstererek nükleer caydırıcı güçlerini yüksek alarma geçirme emri verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tüm yaptırımlara ve karşı görüşlere rağmen Ukrayna’daki birliklerini ilerletmeye devam ediyor. Rus halkının gelişmelerden haberdar olmaması için önceki gece sosyal medya platformlarında da yaptırımlar uygulandı ve Rusya’da Facebook’a erişime kısıtlama getirilirken Twitter ise tamamen engellendi.

Neredeyse tüm dünyanın karşı olduğu ancak kimsenin elinden çok fazla bir şeyin gelmediği bu savaşla ilgili olarak Rus lider Vladimir Putin, yeni aksiyonlar almaya devam ediyor. Devam eden savaşla ilgili sizlere güncel bilgileri vermeye devam ederken bir an önce bu savaşın sona ermesini umduğumuzu belirtelim. Ancak Devlet Başkanı Vladimir Putin'den gelen açıklamalar, pek de parlak değil. Putin, şimdi de nükleer caydırıcı güçlerle ilgili Savunma Bakanlığı'na yeni emirler verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer caydırıcı güçleri 'yüksek alarma' geçirme emri verdi

Rusya’nın elinde birçok nükleer silah olduğunu ve ordusunun dünyanın en büyük ikinci ordusu olduğunu biliyoruz ancak şimdiye dek bu Ukrayna’da herhangi bir nükleer saldırı gerçekleşmedi. Her ne kadar gerçekleşememesini umuyor olsak da Putin’in açıklamaları bizi karanlık düşüncelere itiyor. Bununla birlikte Savunma Bakanlığı’na da caydırıcı güçleri özel savaş görevi durumuna gerçirmesini emretti. Putin, NATO ülkelerinden gelen ‘saldırgan açıklamalar’ sebebiyle ülkedeki nükleer saldırı güçlerinin yüksek alarma geçmesi emrini verdiğini açıkladı. NATO’nun Rusya’ya karşı ekonomik açıdan dostça adımlar atmadığını ve NATO’ya bağlı ülkelerin liderlerinden gelen saldırgan açıklamalara izin verildiğini söyledi.

Putin, olur da bir nükleer saldırı gerçekleştirirse bu kilometrelerce karelik bir alanda tüm yaşamın yok olması anlamına gelir. Bununla ilgili olarak geçtiğimiz gün sizinle paylaştığımız videomuzu izleyerek gerçekleşebilecek bir nükleer saldırından sonra olabileceklerle ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz.

Peki, Rusya nükleer saldırı gerçekleştirirse ne olur?