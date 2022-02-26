Rusya Hükümeti, halkının sosyal medya aracılığıyla bilgi almasını önlemek aracılığıyla önceki gün Facebook'u kısıtlamıştı bu kararın ardından Rusya şimdi de Twitter'a erişimi engelledi. Ayrıca devlete bağlı dört medya kuruluşu sosyal medya hesaplarını kapattı.

Ukrayna-Rusya arasındaki gergin savaş sürerken, Rusya’ya tepkiler de çığ gibi büyüyor. Hacker grubu Anonymous’un Rusya’ya karşı başlattığı siber saldırıya da Türk hacker grubu Ayyıldız Tim’den de destek geldi. Başlatılan bu siber saldırının ardından Rusya’daki resmi internet sitelerinde çökmeler yaşandı ve şu an Rusya çok sayıda siber saldırının hedefi olmuş durumda.

Rusya’nın çok sayıda insanın hayatına mal olan bu saldırılarının ardından şimdide Rusya, ülkede Twitter’a erişimi engelledi. Yerel medyada yapılan haberlerin savaşın iç yüzünü doğru bir şekilde yansıtmadığına dair edindiğimiz bilgilerin ardından şimdi de sosyal medya platformlarından insanların savaşla ilgili bilgi almasını kısıtlayan bu uygulama hiçbirimizi şaşırtmadı.

Devlete bağlı dört medya kuruluşu önceki gün sosyal medya hesaplarını kapatmıştı

İnternet izleme grubu NetBlocks’un yayınladığı rapora göre, Ukrayna’nın işgalinin üçüncü gününde Rusya, halkının yaşanan olaylar hakkında internet üzerinden bilgi alış-verişini kısıtlamak amacıyla Twitter’a erişimi engelledi. NetBlocks, bugün sabah saatlerinden itibaren birçok Rus telekom sağlayacısından başarısız veya yoğun bir biçimde kısıtlanmış bağlantılar olduğunu gördü. Rus Twitter kullanıcıları, VPN üzerinden Twitter’a erişim sağlayabilse de doğrudan bağlantıları kısıtlı.

Rus vatandaşlarının ‘hak ve özgürlüklerinin ihlali’ olarak görülen bu hareketin sinyalleri, cuma gecesi devlete bağlı dört medya kuruluşunun sosyal medya hesaplarını kaldırmasıyla verilmişti. Arkasından da çok geçmeden Rusya hükümeti, Facebook'a kısıtlama getirmesinin ardından şimdi de Twitter'a erişimi engellediğini duyurdu.

Konuyla ilgili Twitter’dan gelen yanıt ise şöyle:

Twitter'ın Rusya'daki bazı kişiler için kısıtlandığının farkındayız ve hizmetimizi güvenli ve erişilebilir kılmak için çalışıyoruz.

İnsanların, özellikle kriz zamanlarında daha önemli olan internete ücretsiz ve açık erişime sahip olmaları gerektiğine inanıyoruz.

YouTube ise Rusya'ya karşı beklenmedik bir hamle yaptı

YouTube yetkilileri akşam saatlerinde yaptıkları bir açıklamada, 'beklenmedik durumlar' nedeniyle içlerinde Rus içerik üreticilerinin de bulunduğu bir grup YouTuber'ın para kazanma özeliğini kapattığını açıkladı. Yapılan açıklamada bu kanalların kısıtlanmasının sebebinin, yaşanan olaylar hakkında kullanıcıları 'yanlış yönlendiren' bilgiler paylaşılması olduğu söylendi.

Hangi kanalların kısıtlandığı hakkında bir bilgi verilmezken, yetkililer bazı YouTube kanallarının da Ukrayna hükümetinin isteği üzerine Ukrayna'da erişimden kaldırıldığını belirtti.