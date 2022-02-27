Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş kapsamında uygulanan yaptırımlar devam ediyor. Yapılan açıklamalarla birlikte Meta ve YouTube'un ardından Google da Rusya devletine bağlı medya organlarını platformlarından para kazanmasını engelliyor.

Rusya-Ukrayna krizi sonucunda Rusya’ya ülkeler tarafından uygulanan yaptırımların yanına eklenen şirket ambargoları da çoğalmaya devam ediyor. Dün yapılan açıklama ile Rusya medyasına bağlı YouTube kanallarının herhangi bir şekilde gelir elde etmesi, Google tarafından yasaklanmıştı. Bir başka duyuru da Meta’dan gelmişti.

Bunun yanı sıra Facebook, WhatsApp ve Instagram’ın çatı şirketi Meta, dün yaptığı duyuru ile Rusya devlet medyasının kendi platformdaki aksiyonlarına dair çeşitli yasaklamalar getirdi. Bu duyuru, Facebook’un Güvenlik Politikası lideri Nathaniel Gleicher tarafından Twitter’dan duyurulmuştu. Şimdi de bir başka teknoloji devinin bu konuda adım attığı görüldü.

Rusya devletine bağlı medya organları, Google platformları üzerinden de para kazanamayacak

Gleicher’ın yaptığı açıklamalarda Rusya’nın devlete bağlı medya organları herhangi bir Meta platformunda reklam veremeyecek ve para kazanamayacağı belirtilmişti. Gelen yeni haberlerde ise Google'ın da Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya yaptırım uyguladığı gözlemlendi. Açıklamalara göre dev şirket, Rus medya organlarının reklam geliri kazanmasını engelleme kararı aldı. Gmail gibi servislerden reklam gelir elde edilemeyeceğini belirten yetkliiler, gerekirse daha fazla önlemin alınacağını aktardı.

Reklam gelirlerinden para kazanılmasının yanı sıra Google ve Meta gibi dev şirketlerin platformlarında Rusya’ya bağlı hesaplar öne çıkarılmayacak ve Ukrayna’dan ulaşılamayacak. Ayrıca, Rusya'nın desteklediği 26 YouTube kanalındaki reklamlardan iki yıl içinde Aralık 2018'e kadar tahmini 7 milyon ila 32 milyon dolar arasında bir gelir elde ettiği göz önünde bulundurulursa, YouTube'un aldığı kararın da hatırı sayılır bir ambargo olduğunu söyleyebiliriz.