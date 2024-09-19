Bazen gördüğümüz rüyalar öyle uzun gelir ki, bıraksalar bir film bile çekebiliriz! Peki bir rüya gerçekten de bu kadar uzun sürüyor mu?

Bir dönem gördüğümüz rüyaların maksimum 7 saniye sürdüğü ile ilgili söylentileri elbet duymuşsunuzdur.

Peki gerçekten de böyle bilimsel bir gerçek var mı? Merak ediyorsanız gelin cevaba birlikte bakalım.

Yetişkin bir kişi gece boyunca dört ila altı kez rüya görebiliyor.

Çoğu insan gördüğü rüyayı unutabiliyor ancak her insan rüya görür. Kimisi çok uzun gibi gelirken kimisi de saniyeler sürüyor gibi hissettirir. Ancak rüyaların süresiyle ilgili açıklanmayan bir gerçek var: Gerçekten kaç saniye/dakika sürüyor?

Hep duyduğumuz “7 saniye” klişesinin gerçeği yansıtmadığını söyleyerek konuya başlayalım. Çünkü araştırmalara göre her bir rüya yaklaşık 5 ila 45 dakika sürüyor.

Rüyalar, bilinçaltı arzuların ve kaygıların yansıması olarak öne çıkıyor.

Freud'a göre, tekrar eden kötü rüyalar gerçek hayatımızda bir şeylerin ters gittiğini gösterebilirken, farklı temalara sahip rüyalar bilinçaltı motivasyonlarımızı temsil ediyor. Modern bilim de bu konuda çeşitli hipotezler geliştirdi. Uzmanlara göre rüyalar, yoğun duyguların işlenmesi veya günlük bilgilerin uzun süreli hafıza için depolanması amacıyla ortaya çıkıyor.

Rüya araştırmacısı Calvin S. Hall ise bu konuyla ilgili bir rüya analizi yaparak rüyaların genellikle yoğun duygusal deneyimlerle dolu olduğunu belirtiyor.

Rüyaların süresi hakkında hâlâ çeşitli teoriler bulunuyor.

REM uykusundaki rüyaların, NREM uykusundaki rüyalardan genellikle daha uzun olduğu gözlemlense de net olarak bir süre verilebilmiş değil. Konuyla ilgili bir teoriye göre, REM uykusu sırasında beyin aktivitesinin daha yavaş olması, rüya dizilerinin daha uzun ve detaylı hissettirilmesine yol açabiliyor.

Hep duyduğumuz “rüyalar 7 saniye sürüyor” klişesinin doğru olmadığı kanıtlansa da tam olarak sürenin ne olduğu bilinmiyor. Sadece rüya esnasında zaman algısı çarpıklaşıyor. ABD Ulusal Uyku Vakfı’na göre bir kişinin bir günde gördüğü rüyaların ortalama uzunluğu 2 saat sürüyor. Her gece 4-6 adet rüya gördüğümüzü hesap edersek aslında bu süre oldukça normal.

Tek bir rüyanın uzunluğu birkaç dakika ile yarım saat arasında değişiyor.

Ancak şöyle bir durum var ki, ilk görülen rüya, her zaman daha kısa sürüyor. Rüyaların süresi, uyku derinleştikçe uzuyor. Yani ilk gördüğünüz rüyayı uyandığınızda hatırlama olasılığınız çok düşük. Tam olarak süresi hesaplanmasa da kişinin REM uykusunda gördüğü rüyayı hatırladığı biliniyor.

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