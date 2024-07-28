Sabah uyandığınızda partneriniz size “Gece neler anlattın öyle ya?” dediği oluyor mu ya da siz oturup onu gece dinliyor musunuz, acaba neler anlatacak diye? 3 kişiden 2’sinin başına gelen uykuda konuşmanın nedenini biliyor musunuz, herhangi bir sakıncası var mı?

Bilimsel adıyla "somniloqui" olarak da bilinen uykuda konuşmak, kimileri için komik olabilirken kimileri için de utanç verici hâle gelebiliyor.

İster net cümleler kurun isterseniz sayıklayın uykuda konuşma hakkında bilmeniz gerekenler var.

Uykunun hangi evresinde konuşuruz?

Uyku, dört ana evreden oluşuyor ve bu evreler arasında derin uyku (REM) ve hafif uyku (NREM) yer alıyor. Uykuda konuşma, genellikle NREM evresinde meydana geliyor ancak REM evresinde de ortaya çıkabiliyor.

NREM uykusu, derin dinlenme ve vücudun tamir süreçlerinin gerçekleştiği bir dönem. Beyin, bu süreçte bilgileri işlemeye ve gün boyunca yaşanan olayları düzenlemeye çalışıyor. REM uykusu ise rüya görme evresi olarak biliniyor ve beyin aktivitesi oldukça yüksek.

Uykuda konuşma ise bu iki evrenin geçişlerinde veya esnasında olabiliyor.

Uykuda konuşmanın nedenleri neler?

Uykuda konuşmanın nedenleri arasında genetik yatkınlık önemli bir yer tutuyor. Araştırmalar, aile bireylerinden birinin uykuda konuşma alışkanlığı varsa diğer bireylerin de bu durumu yaşama olasılığının arttığını gösteriyor.

Bunun yanı sıra stres, anksiyete, uyku bozuklukları, jet-lag, alkol ve ilaç kullanımı gibi çevresel faktörler de uykuda konuşmayı tetikleyebiliyor. Dikkat ederseniz özellikle yoğun stres dönemlerinde veya zihinsel olarak yorucu günlerin ardından, uykuda konuşma sıklığınızın arttığını partnerinizden duyabilirsiniz.

Çocuklar ve ergenler, yetişkinlere oranla daha sık uykuda konuşuyor.

Bu durum, çocukların beyinlerinin gelişim sürecinde olması ve REM uykusunun daha uzun sürmesi ile açıklanıyor. Yetişkinlikte ise uykuda konuşma genellikle azalıyor ancak tamamen ortadan kalkmıyor. Yaşlılıkta ise bu durum, belirli nörolojik hastalıkların belirtisi olarak ortaya çıkabiliyor.

Genellikle zararsız olsa da daha ciddi uyku bozukluklarının belirtisi olabilir.

Eğer uykuda konuşma şiddetli hâle gelir, diğer uyku bozuklukları (uyurgezerlik, uyku apnesi gibi) ile birlikte görülürse bir uzmanla görüşmekte fayda var. Özellikle uzun süreli ve yoğun stres altında olan bireyler, bu durumu hafifletmek için rahatlama teknikleri veya profesyonel yardım almayı da düşünebilir.

Genele baktığımızda uykuda konuşmak ilginç ve kimi zaman eğlenceli olsa da sağlık açısından da önemli olabilecek yönlerini de göz önünde bulundurmak gerek.

Uykuda konuşmayla ilgili deneyimlerini bizlerle paylaşmak isteyenleri yorumlara bekliyoruz.

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