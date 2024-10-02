Genel olarak rüyalar, REM evresinde gerçekleştiğini bildiğimiz anlardır. Bazılarımız bu anları çok net hatırlarken, bazılarımız asla hatırlamaz. Ancak rüyalara dair bildiklerimiz bunlarla sınırlı değil.

Alanında uzman araştırmacılar, rüyalara dair yaptığı çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Fakat doğruluğu kesinleşen bazı genelgeçer bilgiler de bulunmakta.

Gelin, rüyalar hakkında neler biliyoruz bunlara bakalım.

Konu hakkında yapılan araştırmalar, rüyalar hakkında bize önemli ipuçları verir.

Örneğin en gerçekçi rüyalarımızı, gece boyunca yaklaşık 90 ila 120 dakikalık aralarla ve kısa bölümler hâlinde gerçekleşen hızlı göz hareketleri (REM) sırasında görürüz.

Bize sanki birkaç saat sürmüş gibi gelen rüyalar ise genellikle sabah saatlerinde görülür. Birkaç saniye sürmüş hissiyatı veren bir rüya gördüyseniz, bilin ki REM uykusunu gece saatlerinde uyumuşsunuz.

Şaşırtıcı bir şekilde geç yattığınız günlerde rüyalarınızı hatırlama olasılığınız çok daha yüksektir. Çünkü REM uykusunun her bir bölümü, bir öncekinden çok daha uzundur.

Rüya gördüğünüz esnada kaslarınız, adetâ felçli bir hâle gelir.

Uzmanlara göre bunun sebebi, rüyalarınızı yaşamanızı engellemektir. Tahmin edilenin aksine rüyaların büyük bir kısmında, ses ve hareket oldukça azdır. Bu anlar yalnızca görselliğe dayalıdır.

Size göre gördüğünüz rüyalar genellikle tıpkı gündelik yaşantınız formatında gibi gelebilir. Ancak bu büyük bir yanılgıdır. Aslında insanların %12’si, rüyalarını günlük hayatta olduğu gibi renkli değil siyah beyaz görür.

Ayrıca rüyalarınızın çoğu, birkaç gün önce yaşadığınız düşünce veya olaylarla bağlantılıdır. Yine Stanford Üniversite’ne göre, rüyalarda yalnızca daha önce bizzat veya televizyonda gördüğümüz yüzleri görürsünüz.

Gelelim kabuslara.

Kabuslar çoğunlukla 3-6 yaşları arasında başlar ve 10 yaşından sonra azalır. Kabuslar en çok gecenin son üçte birinde görülürken kadınlar, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde erkeklere oranla çok daha fazla kabus görür.

Aslında kabus görmek hafife alınmamalıdır. Çünkü kabuslarınız düzenli olarak tekrarlıyorsa ve psikolojik olarak sizi etkiliyorsa kabus bozukluğu ismi verilen bir rahatsızlığınız olabilir. Bu tip bir durumunuz varsa doktora gözükmenizde fayda var.

Genel olarak insanlar, rüyalarının %95 ila %99’unu unutma eğilimindedir.

Ayrıca sağlıklı insanların yanında görme engelliler ve hayvanlar da rüya görebilir. Hatta 10 yaşın üzerindeki herkesin, her gece en az 4-6 rüya gördüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz. Yalnızca biz hatırlamıyoruz!

Özetle rüyaların kendileri, verdikleri etkiler ve onlar hakkındaki her ayrıntı, uzmanlar tarafından hâlâ araştırılmaya devam ediyor. Şimdilik bildiğimiz gerçekler bunlarla sınırlı.

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