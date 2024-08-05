Gördüğümüz bir rüyayı uyandığımızda hatırlamamız çok zor oluyor. Özellikle üstüne tekrar uyuduysak ve başka rüyalar gördüysek, imkânsız…

Peki rüyalarımızı kaydedebilen bir teknolojinin mümkün olabileceğini söylesek ne düşünürdünüz?

Evet, uzmanlar bu teknolojinin yakın zamanda olmasa da hayatımıza dahil olacağını söylüyor. Pek mantıklı gelmese de nasıl mümkün olabilir?

Rüyalar, bilincimizin derinliklerinden yükselen ve genellikle karmaşık, anlam dolu imgelerle dolu.

Rüyalarımızı kaydetmek eminiz ki şu an hepinize bilim kurgu filminin bir senaryosu gibi geliyor. Ancak günümüzde bu fikri gerçekleştirmek için yapılan bir hayli araştırma var. Şu an bize imkânsız gibi görünen bir şey, birkaç sene sonrasında harikalar yaratabilir. Tıpkı yapay zekâ gibi.

Psikoloji profesörü Antonio Zadra'nın belirttiği gibi rüyalar, genellikle gerçeklikten ayrışmış ve unutulmak üzere tasarlanmış deneyimlerdir. Bu, rüya görmenin bilinçli olarak olayları ve sonuçları hayal etme, duygu işleme veya bilgi düzenleme işlevi gibi çeşitli teorileriyle bağdaştırılabilir.

Ama gel gör ki rüyaların tam olarak nasıl çalıştığını belirlemek hâlâ alabildiğine karmaşıktır.

Rüyaları kaydetmek için şu anda mevcut olan teknolojiler, rüyalarımızın sadece yüzeyine dokunabiliyor. Teksas Üniversitesinden Daniel Oldis ve David M. Schnyer’in çalışmaları, rüya sırasında kaslara giden sinir uyarılarını ölçerek hareket ve konuşmayı çözümlemeye yönelik bir adım atıyor.

Elektrotlar aracılığıyla rüyalarımızdaki fiziksel eylemleri taklit eden bir avatar oluşturmak, henüz rüyaların detaylarını tamamen anlamamıza yetmese bile bu alandaki ilerlemenin bir göstergesidir.

Kyoto Üniversitesinden Yukiyasu Kamitani, fMRI ve makine öğrenimi kullanarak beynin görüntüleme aktivitesini analiz ederek rüyaların içeriğini tahmin etme yönünde önemli bir adım attı.

Kamitani’nin çalışmaları, beyin aktivitesinden rüyaların görsel içeriğine dair ipuçları sunmayı vaat ediyor.

Şu an bir hayalden ibaret gibi görünse de yapılan çalışmalar gelecekte rüyalarımızı kaydetme kapasitesine sahip bir teknoloji daha gerçekçi bir hâl alıyor. Uzmanlar ise rüyaları kaydedebilen bir cihazın yıllar içinde piyasaya çıkabileceğini öngörüyor.

Ancak hangi yılda, ne zaman işte orası muamma…

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