AMD'nin Yeni Canavarları RX 9070 ve RX 9070 XT'nin Performans Testi Sonuçları Paylaşıldı: RX 7900 ve 7800 XT'den Ne Kadar İyi?

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AMD'nin yeni ekran kartları RX 9070 ve RX 9070 XT'nin Geekbench performans testi sonuçları ortaya çıktı.

AMD'nin merakla beklenen RDNA 4 mimarisine sahip RX 9070 ve RX 9070 XT ekran kartlarının ilk performans testleri Geekbench’te ortaya çıktı.

Mart ayı başında tanıtılması beklenen AMD'nin yeni nesil ekran kartları, NVIDIA'nın da RTX 50 serisindeki nispeten tepki çeken satış politikasının ardından beklentisinin üstünde bir ilgiyle karşılaşabilir.

RX 9070 ve RX 9070 XT teknik özellikleri neler?

Sızıntıya göre RX 9070 XT modeli 64 işlem birimi (4096 akış işlemcisi) ve 16 GB GDDR6 VRAM ile geliyor. Kartın maksimum saat hızı 2570 MHz olarak belirtilmiş durumda.

Standart RX 9070 modeli ise 56 işlem birimi (3584 akış işlemcisi), aynı 16 GB GDDR6 VRAM ve 2210 MHz saat hızı sunuyor.

Performans karşılaştırmaları

Geekbench testlerinde RX 9070 XT Vulkan’da 177.395 puan, OpenCL’de ise 179.178 puan alırken; RX 9070 Vulkan’da 158.520 puan, OpenCL’de 140.842 puan elde etti.

Performans karşılaştırmalarında RX 9070 XT’nin Vulkan performansı RX 7900 GRE’ye yakınken, RX 9070 ise Radeon RX 7800 XT ile benzer seviyede. OpenCL tarafında RX 9070 XT, RX 7900 XT’yi geride bırakırken, RX 9070 modeli ise RX 7800 XT ile aynı seviyede performans sunuyor.

Geekbench 6 OpenCL sonuçları

Model Puan
RX 7900 XTX 212.081
RX 9070 XT 179.178
RX 7900 XT 169.611
RX 7900 GRE 166.087
RX 9070 140.842
RX 7800 XT 139.983
RX 7700 XT 126.917

Geekbench 6 Vulkan sonuçları

Model Puan
RX 7900 XTX 235.279
RX 7900 XT 186.541
RX 9070 XT 179.178
RX 7900 GRE 176.075
RX 7800 XT 150.251
RX 9070 140.842
RX 7700 XT 139.635

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Kaynak : https://wccftech.com/amd-radeon-rx-9070-xt-rx-9070-gpu-performance-leak-comparable-rx-7900-gre-rx-7800-xt/
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