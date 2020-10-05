Ryan Reynolds'un yaklaşmakta olan filmi "Free Guy" için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı. Yayınlanan video, sinemaseverlerin bu filmden neler bekleyebileceklerini ortaya koyuyor. Free Guy, 11 Aralık itibarıyla vizyona girecek.

Oynadığı çeşitli yapımlarla sinemaseverlerin ilgisini kazanmış olsa da Deadpool ile sektörün yıldızları arasına girmeyi başaran Ryan Reynolds'un yeni filmi geliyor. "Free Guy" olarak isimlendirilen bu filmle ilgili yeni bir fragman yayınlayan ekip, sinemaseverlerin bu filmden neler bekleyebileceklerini gözler önüne seriyor.

Ryan Reynolds'un Free Guy isimli filmi, Guy isimli bir banka memuruna odaklanıyor. Başına gelmedik iş kalmayan Guy'ın maceraları, tahmin edebileceğiniz gibi eğlenceli bir dille anlatılacak. Film için yayınlanan yeni fragman da zaten Free Guy'ın ne denli eğlenceli olduğunu ortaya koyuyor.

Free Guy, sadece Ryan Reynolds ile popüler hale gelen bir yapım değil. Bu filmde Reynolds'a eşlik edecek isimler arasında Stranger Things'in sevilen karakterlerinden Joe Keery ile Jodie Comer ve Britne Oldford bulunuyor. Ayrıca filmin yönetmenliğini de Shawn Levy üstleniyor. Levy'nin, Stranger Things'in yapımcılarından bir tanesi olduğunu da belirtelim.

Aslına bakacak olursak Free Guy, çoktan vizyona girecekti. Ekip, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarda, filmin vizyon tarihinin 3 Temmuz 2020 olacağını açıklamıştı. Ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle dünya genelinde kapanan sinema salonları, filmin vizyona girişini engelledi. Hal böyle olunca da ekip, yeni vizyon tarihini 11 Aralık olarak açıkladı.

Free Guy, video oyun sektörüyle de ilişkili bir yapım. Çünkü Guy isimli karakterimiz, yaşadıklarının bir rastlantıdan ibaret olmadığını, kendisinin de aslında bir video oyununun içinde olduğunu keşfedecek. Bunun üzerine de kendi hikayesinin kahramanı olmaya karar veren Guy, sınırların olmadığı bir dünyada kurtaran adam olmak için çabalayacak. Bu eğlenceli konunun Reynolds ile oldukça dikkat çekeceğini şimdiden söyleyebiliriz.

İşte Free Guy için yayınlanan yeni tanıtım videosu