Sağlık Bakanı, İlk Süreçte Kimlerin Aşı Olacağını Açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısının ardından aşılama sürecinin nasıl gerçekleşeceğini açıkladı. Bakan Koca'nın açıklamalarına göre ilk süreçte 65 yaş üstü ile yaşlı ve engelliler aşılanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün geç saatlerde yapılan bilim kurulu toplantısı sonrasında konuştu. Covid-19 aşı sürecinin tartışıldığı bilim kurulu toplantısı sonrasında aşılamanın nasıl bir süreçten geçeceğini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamanın dört aşamada yürütüleceğini söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan COVID-19 aşılama süreciyle ilgili açıklama:

"Sözleşme yaptığımız aşının ilk kısmının Türkiye'ye 11 Aralık'tan sonra gelmesi beklenmektedir. Bir inaktif virüs aşısının temini için sözleşme imzalamış durumdayız. Bir mRNA aşısı için de görüşmelerimiz devam ediyor. Aşılama çalışmalarının dört aşılamada yürütülmesi planlanmaktadır.

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar ile kalabalık yerlerde yaşayanlar aşılanacaktır.

İkinci aşamada toplum işleyişi için gerekli sektörlerde, kritik işlerde çalışanlar, 50 yaş ve üzeri en az 1 kronik hastalığı olanlar aşılanacak.

Üçüncü aşama 50 yaş altı en az 1 kronik hastalığı olanları, genç yetişkinleri, ilk grupta yer almayan sektör ve meslek çalışanlarını kapsıyor.

Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacaktır. "

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan yaptığı basın açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz.

Aşılar geldiğinde önce kontrol edilecek

11 Aralık'tan sonra gelmesi hedeflenen aşılarla ilgili açıklamalarına devam eden Bakan Koca, "Aşılar geldiğinde önce Halk Sağlığı ve TİTCH laboratuvarlarınca ülkemize ithal edilen tüm aşılarda uygulanan incelemeler yapılacaktır. COVID-19 aşıları ülkemiz standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecek, uygulamaya bu aşamadan sonra geçilecek" dedi.

Tüm gelişmelerin olumlu şekilde ilerleme durumunda Türkiye'nin aşı çalışmalarına erken dönemde başlayan ülkelerden biri olacağını söyleyen Bakan Koca, sürecin gidişatını bu şekilde özetledi.