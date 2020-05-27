Altyapı Bakanlığı, 3 GSM Şirketi Hakkında İnceleme Başlattı

Ramazan Bayramı'nın ilk günü GSM operatörlerinde yaşanan kesinti, yetkililerin gözünden kaçmadı. Edinilen bilgilere göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, konuyla ilgili olarak üç GSM operatörü ile ilgili teknik inceleme başlatmış durumda. Şirketlere, bir kez daha milyonlarca TL'lik cezalar kesilmesi bekleniyor.

Türkiye bu yıl, belki de tarihinin en garip Ramazan Bayramı'nı yaşadı. Çünkü Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınının pandemi haline dönüşmesi, insanları evlerinde kalmaya mecbur bıraktı. Hal böyle olunca da vatandaşlarımız, sevdiklerinden ayrı ve "dijital" bir bayram geçirdiler. Bayram boyunca telefon görüşmelerinin sayısı arttı ve ne yazık ki GSM operatörleri yine sınıfta kaldı.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz eylül ayında İstanbul'da ciddi sayılabilecek büyüklükte bir deprem gerçekleşmiş, bu depremin ardından GSM operatörleri hizmet verememişti. Hatta bu kesintinin ardından yetkililer harekete geçmiş, üç operatöre toplamda 19.5 milyon TL'lik ceza kesmişlerdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bayramda yaşanan kesintiden sonra bir kez daha konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Firmaların hiçbiri, konuyla ilgili sorumluluk almadı

Bayramın ilk gününde ülkemizde hizmet veren GSM operatörlerinin tümü, yaşanan kesintinin ardından soluğu Twitter'da aldılar. Açıklama yapan şirketler, konuyla ilgili olarak kendilerinde bir sorun olmadığını ifade ederek topu diğer şirketlere attılar. Şirketlerin hepsi birbirini suçlarken vatandaşlarsa sevdikleriyle 'sorunlu' görüşmeler gerçekleştirmeye devam ediyorlardı.

Sektörel kaynaklara göre bir operatörde yaşanan sorun, tüm iletişim ağını etkiledi

Hürriyet'te yer alan habere göre sektör kaynakları, ismi açıklanmayan bir GSM operatörünün yoğunluk nedeniyle çöktüğünü, hal böyle olunca da diğer operatörlerin de sadece şirket bünyesinde hizmet vermeye devam ettiğini söylüyorlar. Yani sorun, aslında GSM operatörlerinin açıklamasıyla uyuşuyor ancak şirketlerden bir tanesi yalan söylüyordu. Tüm bu yaşananların, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın soruşturmasıyla bir sonuca bağlanması bekleniyor.

GSM operatörlerinin yanıtları, bakanlığı tatmin etmedi

Edinilen bilgilere göre yetkililer, ilk etapta üç GSM operatörü ile de görüşmüşler ve kesintinin nedenini öğrenmek istemişler. Ancak şirketlerden gelen yanıtları tatmin edici bulmayan yetkililer, konuyla ilgili yeni bir teknik inceleme başlatmaya karar vermişler. Haberleşme Genel Müdürlüğü, GSM operatörleri üzerinde yapacağı teknik incelemesinden sonra bulgularını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na aktaracak ve nihai karar verilecek.