Konya’da görev başında öldürülen doktorun ardından Türk Tabipler Birliği, doktorların önümüzdeki 2 gün boyunca iş bırakacağını açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda doktorlar, sağlıkçıların gördükleri şiddet nedeniyle 2 gün iş bırakacaklarını açıklamıştı. Bugün ise Türk Tabipler Birliği, doktorları tekrar greve çağırdı.

Bugün Konya’da görev yapan Kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya’nın öldürülmesinin ardından sağlık çalışanları tekrardan canlarından endişe duyduklarını dile getirmişlerdi. Karakaya’nın ölümünün ardından sağlıkçılar bu durumu protesto etmek amacıyla iş bırakacaklarını açıkladılar.

2 gün grev yapılacak

Dr. Ekrem Karakaya'nın ölümünün ardından sağlık çalışanları, can güvenlikleri olmadığını vurgulayarak 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye genelinde iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı. Pek çok sağlık çalışanı bu tarz şiddet olayları nedeniyle çalışmaktan çekiniyor ve hatta bazıları işlerinden istifa ediyordu.

Türk Tabipler Birliği ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Şiddete karşı 7-8 Temmuz’da grevdeyiz” diyerek sağlık çalışanlarının görev başında şiddet görmelerini protesto edeceklerini açıkladı. TTB, " Ülkede artan şiddet iklimi, bizlerin sadece çalışma koşullarını bozmakla kalmamış maalesef can güvenliğimizi de ciddi oranda tehdit eder hale gelmiştir. Her anlamıyla tıkanan sağlık sisteminin tüm sorumluluğu hekimlerin ve sağlık çalışanlarının omuzlarına yıkılmakta, bu durum bizlerin hedef olmasına neden olmakta, sağlık alanında yürütülen politikalar bizlere, şiddet, ölüm, çaresizlik, umutsuzluk olarak geri dönmektedir. Dün bize giderlerse gitsinler diyenlere sesleniyoruz, bugün bir meslektaşımız sonsuzluğa gitti. Siz de sorumlusunuz!" diyerek kendilerini 'sahiplenmeyen' vatandaşlara sitem etti.

Yapılan açıklamaların ardından ise vatandaşlar iş bırakma eylemi hakkında sosyal medyada paylaşımlarda bulundu.

Bazı vatandaşlar Karakaya’nın öldürüldüğü hastanenin önünde sağlık çalışanlarına uygulanan şiddeti protesto etti;

İşte sosyal medyadaki paylaşımlar;