Ülkemizin Yüzde Kaçının Düzenli Spor Yaptığı Açıklandı

Areda Survey tarafından yapılan araştırmaya göre, eğitim seviyesi arttıkça insanların spor yapma yüzdesinin daha fazla olduğu ortaya çıktı. Ayrıca katılımcıların yüzde 29.3'lük bir kısmı sağlıklı yaşam ve sporla ilgili herhangi bir şeyle ilgilenmezken, insanların sadece yüzde 4.8'i düzenli olarak spor yapıyor.

Birçoğumuz her pazartesi diyete ve spora başlıyoruz fakat sonra her ne oluyorsa, salı günü yine spor ve diyet olmadan hayatımıza devam ediyoruz. Çoğunluğun spora başlama sebebi kilo vermek olsa da, uzmanlar hareketli bir hayat sürmenin yaşam kalitemizi olumlu yönde etkilediğini ve duygusal sağlığımız üzerinde de büyük rol oynadığını söylüyor.

Ülkemizde spor yapan ve sağlıklı bir yaşam sürmeye özen gösteren sayısı oldukça arttı. Neredeyse artık her şehirde ve her ilçede birer spor salonu mevcut. Belediyelerin parklara ve açık alanlara koyduğu spor aletleri de, insanları spora teşvik etmede büyük rol oynadı. Teyzelerimizi, amcalarımızı bile o spor aletlerinin üzerinde görmek, mutluluk verici bir durum. Peki, ülkemizin yüzde kaçı sağlıklı besleniyor ve spor yapıyor? Gelin bununla ilgili Areda Survey tarafından yapılan araştırmaya bir göz atalım…

İnsanların yüzde 29.3'ü sağlıklı yaşamla ilgilenmiyor

Areda Survey tarafından yapılan araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 34.2’si sağlıklı bir yaşam için sağlıklı beslenmeye daha fazla önem veriyor. Yine sağlıklı yaşam için yürüyüş yaptığını söyleyen kişi sayısı ise 31.7’lik bir yüzdeye sahip. Ancak bu oranlar bu kadar yüksek olmasına rağmen fitness, yüzme, boks, güreş, futbol gibi spor aktiviteleriyle ilgilenen kişiler ise katılımcıların sadece yüzde 4.8’ini oluşturuyor. Sağlıklı yaşam için hiçbir çaba sarf etmediğini söyleyen kişiler ise yüzde 29.3’lük bir orana sahip, bu da her 4 kişiden 1’inin sağlıklı yaşamı umursamadığını gösteriyor.

Survey tarafından yapılan araştırma, şaşırtıcı olmayan bazı sonuçları da ortaya çıkarttı. Gençlerin spor yapma oranı, yaşlı insanlara oranla daha yüksek ancak orta ve ileri yaştaki bireyler gençlere oranla sağlıklı beslenmeye daha fazla önem veriyor. Araştırmaya göre, 18-34 yaş arası gençlerin yüzde 29.7’si düzenli yürüyüş yapıyor, yüzde 8.5’i ise düzenli olarak spor aktivitelerine zaman ayırıyor. Ayrıca araştırma, eğitim düzeyi yükseldikçe insanların spor ve sağlıklı yaşama daha fazla önem verdiğini de ortaya koydu.

Sağlıklı beslenme konusunda kadınlar, erkeklerden iki kat daha dikkatli

Araştırma kadınların erkeklere oranla sportif aktivitelerde daha az bulunduğunu, ancak sağlıklı beslenme konusunda erkeklerden iki kat daha dikkatli olduklarını ortaya çıkarttı. Kadınların yüzde 3’ü spor yaparken, erkeklerin ise yüzde 6.6’sı spor aktivitelerine zaman ayırıyor.

Oranlar ne olursa olsun, uzmanlar spor ve sağlıklı beslenmenin bağışıklık sistemimizi güçlendirmemizde ve daha kaliteli bir yaşam sürmemizde büyük etkisi olduğunu belirtiyor. Spor yapmak istiyor ve yapamıyorsanız, en azından gideceğiniz yerlere yürüyerek gidebilirsin. Kulaklığınızı takıp uzun bir yürüyüşe çıkmak, hem zihninizi boşaltmanıza hem de vücudunuzu zinde tutmanıza yardımcı olacaktır.