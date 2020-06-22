Sağlıklı Bir Yaşam İçin En İyi Beslenme ve Diyet Uygulamalar

Sağlıklı bir yaşam için her zaman ve özellikle bugünlerde hassas davranmalıyız. Webtekno olarak Android ve iPhone (iOS) kullanıcısı takipçilerimiz için piyasadaki en iyi beslenme ve diyet uygulamalarını araştırdık.

Fazla kilolarıyla başı dertte olan ya da hayatını sağlıklı olarak devam ettirmek isteyen kişilerin teknolojiyi kullanmaları, sağlıklı beslenmek ve diyet adına son derece avantajlıdır. Bu uygulamaları kullanarak, her öğünlerini kontrol edebilir ve dengeli beslenmeyi güzel ve fit bir vücutla buluşturabilirler.

iPhone (ios) ve Android için en iyi beslenme ve diyet uygulamalarının listesini öğrendikten sonra; kendinizi ve vücudunuzu daha sağlıklı bir şekilde kontrol edebilecek ve kendinize gerekli motivasyonu sağlayabileceksiniz. Bu tip diyet uygulamaları, bedeninize ve ruhunuza eminiz ki çok iyi gelecek.

En iyi beslenme ve diyet uygulamaları:

HabitMinder

FatSecret

Lifesum: Diet & Macro Tracker

Diyet Kolik

Fooducate

MyFitnessPal2

Waterlogged

Google Fit

YAZIO Kalori Sayacı

Calorie, Carb & Fat Counter

Foodvisor

BodyFast Aralıklı Perhiz

Listeye aldığımız bu uygulamalar sayesinde diyet programlarını, uygulamaların da yardımıyla birlikte oluşturabilirsiniz. Beslenmenize dikkat ederek, istediğiniz seviyede ve sağlıklı bir vücuda sahip olmak ise sizin elinizde olan bir şey olduğunu unutmayın. Motivasyonunuzu her zaman yüksek tutun.

HabitMinder:

Geliştiricisi: Funn Media

Funn Media Puanı: 4,6 yıldız

4,6 yıldız Boyutu: 94,1 MB

HabitMinder uygulaması, yürüyüşten su içmeye, egzersizden sağlıklı yemeğe birçok sağlıklı alışkanlık edinmeniz konusunda yardımcı olur. Ücretsiz olarak App Store ve Google Play Store’da bulabileceğiniz HabitMinder, sağlıklı bir yaşamı tercih eden kişiler arasında oldukça popüler ve puanı yüksek bir uygulama.

FatSecret:

Geliştiricisi: FatSecret

FatSecret Puanı: 4,7 yıldız

4,7 yıldız Boyutu: 84,9 MB

FatSecret, esasen bir kalori sayıcısıdır. Yemeklerle ilgili beslenme bilgileri bulabileceğiniz, kilonuza göre bunları hesaplatabileceğiniz ve diğer sağlıklı gıdalar hakkında fikir edinebileceğiniz bir uygulamadır. Ücretsiz olarak indirebileceğiniz bu uygulamada günlük gibi bir öğünde neler yediğinizi bile tutabilirsiniz. Bilgilerinize offline ortamlarda ulaşmak için senkronize etmeniz de mümkün.

Lifesum: Diet & Macro Tracker:

Geliştiricisi: Lifesum AB

Lifesum AB Puanı: 4,6 yıldız

4,6 yıldız Boyutu: 210,4 MB

Lifesum uygulaması, kişiselleştirilmiş diyet ve programlar, egzersiz takibi, kalori sayacı ve sağlıklı yemek tariflerinin yer aldığı bir uygulamadır. Uygulama ücretsizdir. Ancak, Premium üyelik altında bazı özellikler sunulmaktadır. Premium üyeliğin aylık fiyatıysa 26.99 TL’den başlayan fiyatlarladır. Uygulama puanı yüksek olup, çok tercih edilen uygulamalar arasındadır.

Diyetkolik:

Geliştiricisi: PCI Yazilim Danismanlik ve Organizasyon Ltd. Sti.

PCI Yazilim Danismanlik ve Organizasyon Ltd. Sti. Puanı: 3,3 yıldız

3,3 yıldız Boyutu: 48,8 MB

Diyetkolik, sağlıklı bir şekilde kilo almak, kilo vermek isteyenlerin tercih ettiği bir uygulamadır. Kalori takipçisi, su takipçisi sayesinde günlük bazı rutinler elde etmenizi sağlayabilecek türden bir uygulama olan Diyetkolik, iPhone (iOS) ve Android kullanıcıları tarafından ücretsiz şekilde indirilebilir.

Fooducate:

Geliştiricisi: Fooducate

Fooducate Puanı: 4,7 yıldız

4,7 yıldız Boyutu: 33,7 MB

2010’dan bu yana hizmet veren Fooducate, beslenme ve sağlık takibi yapan bir uygulamadır. Bünyesindeki gıda veritabanıyla ve diyet tavsiyeleriyle ve mağazadaki yüksek puanıyla birlikte kullanıcı tercihleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Uygulama üzerinden yaptığınız kişiselleştirilmiş diyetlerle birlikte sağlıklı şekilde kilonuzu düzenleyebilirsiniz.

MyFitnessPal:

Geliştiricisi: Under Armour

Under Armour Puanı: 4,6 yıldız

4,6 yıldız Boyutu: 194,9 MB

MyFitnessPal, kalori sayacı içeren, 3 milyondan fazla gıdayı içerisinde barındıran veritabanına yer veren sağlıklı beslenme ve sayaç uygulamasıdır. Kendinize belirlediğiniz hedefte size yardım edebilecek doğru uygulamalar arasında yüksek puanıyla birlikte MyFitnessPal uygulaması da yerini sağlam bir şekilde almıştır.

Waterlogged:

Geliştiricisi: Day Logger

Day Logger Puanı: 4,5 yıldız

4,5 yıldız Boyutu: 39,9 MB

Uzmanların sağlık konusundaki bir numaralı tavsiyesi olan su tüketimi, hepimizin bildiği bir şey olsa da günlük hayatta bazen yeteri miktarlara ulaşamadığımız bir şeydir. Su tüketimini unutmamak için çeşitli uygulamalar vardır. Waterlogged uygulaması da bu uygulamalardan biridir. Günlük su tüketimini size bir arkadaş gibi hatırlatan Waterlogged’ı iPhone (iOS) ve Android kullanıcıları ücretsiz şekilde edinebilirsiniz.

Google Fit:

Geliştiricisi: Google

Google Puanı: 3,7 yıldız

3,7 yıldız Boyutu: 233,7 MB

Google’ın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Amerikan Kalp Derneği (AHA) ile birlikte çalıştığı Google Fit uygulaması, günlük kardiyo takibi, antrenman çizelgesi gibi özellikler sunmaktadır. Adım takibi ve sağlık tavsiyeleri sayesinde diyetinizi faydalı aktivitelerle birlikte harmanlayabilir ve daha sağlıklı bir yapıya kavuşabilirsiniz. Hem de tamamen ücretsiz bir şekilde.

YAZIO Kalori Sayacı:

Geliştiricisi: YAZIO

YAZIO Puanı: 4,6 yıldız

4,6 yıldız Boyutu: 73,8 MB

YAZIO tarafından geliştirilen kalori sayacı uygulaması ile kalori sayacı tablosu, beslenme takibi, kilo takibi, öğün oluşturma, kalori takibi gibi birçok özelliği ücretsiz şekilde yapabilirsiniz. YAZIO Pro ile aylık 44,99 TL vererek daha detaylandırılmış bir program üzerinden ve reklamsız olarak tüm imkanlardan faydalanabilirsiniz.

Calorie, Carb & Fat Counter:

Geliştiricisi: virtuagym.com

virtuagym.com Puanı: 4,8 yıldız

4,8 yıldız Boyutu: 37,4 MB

Calorie, Carb & Fat Counter ya da Türkçe olarak Kalori, Karbonhidrat ve Yağ Sayacı uygulaması, adındaki gibi sayaç görevini üstlenir. Büyük bir gıda veritabanı sunar, çeşitli hedefler için beslenme takibi yapar, kilo kaybı, kas geliştirme, kilo korumak ve kilo almak konusunda kullanıcıları bilinçlendirir. Yüksek puanıyla birlikte kullanıcıların tercih ettiği uygulamalar arasında üst sıralarda yer alır.

Foodvisor:

Geliştiricisi: Foodvisor

Foodvisor Puanı: 4,4 yıldız

4,4 yıldız Boyutu: 255 MB

Foodvisor, daha sağlıklı bir yaşam için hedefinize ulaşma konusunda size yardımcı olacak bir uygulamadır. Yemeklerinizi fotoğraflandırarak öğününüzün kalorisi hakkında bilgi alabileceğiniz bir uygulamadır. Uygulama ücretsizdir ancak abonelik sistemi de mevcuttur. Abonelik sayesinde beslenme uzmanlarıyla sınırsız sohbet, tarif ve diyet planlarını size sunar.

BodyFast Aralıklı Perhiz:

Geliştiricisi: BodyFast GmbH

BodyFast GmbH Puanı: 4,7 yıldız

4,7 yıldız Boyutu: 66,6 MB

BodyFast Aralıklı Perhiz uygulamasıyla birlikte bireysel perhiz programı hazırlayabilirsiniz. 50’den farklı perhiz yöntemi ve su takibi, kalori takibi, vücut kitle endeksinize göre sunulan istatistikler, kişisel koç gibi ücretsiz özellikleri ve reklamsız olmasıyla kullanıcılar tarafından çok tercih edilen uygulamalar arasında üst sıralarda yer alır.